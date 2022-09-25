Уже в октябре: Lidl откроет еще один магазин

Первые четыре недели после открытия в новом магазине будут действовать специальные скидки. В день открытия в 17:00 у нового магазина также состоится концерт, а посетители смогут выиграть призы, вращая колесо фортуны.

Магазин Lidl, расположенный в торговом парке Lõunakeskus, является первым в Эстонии, который компания открыла в переоборудованном здании. Магазин был отремонтирован экологически безопасным способом, в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно и использует только зеленую энергию. Новый магазин имеет просторный торговый зал площадью 1400 квадратных метров с высокими восьмиметровыми потолками и широкими проходами для удобного шопинга. В том же здании находится и цветочный магазин.

До магазина легко добраться на общественном транспорте, автомобиле и велосипеде. У здания есть большая парковка на 152 широких парковочных места, из которых два парковочных места предназначены для людей с ограниченными возможностями и два парковочных места для семей. Для удобной и безопасной парковки велосипедистов предусмотрено шесть велосипедных мест.

Это второй магазин Lidl в Тартумаа, с открытием нового магазина в Эстонии будет десять магазинов Lidl.