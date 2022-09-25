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Фото: как обустроить маленькую и узкую прихожую

rus.postimees.ee
Фото: как обустроить маленькую и узкую прихожую
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Фото: delishanddecor.com

Маленькие прихожие - проблема многих квартир, поэтому их владельцы ищут любую информацию, чтобы попытаться увеличить свои коридорчики хотя бы визуально. Предлагаем рассмотреть один вариант переделки. 

Очень непрактичная конфигурация прихожей была первым, на что обратили внимание при просмотре потенциальные покупатели нового жилья. Так как в остальном недвижимость устраивала их по всем статьям, они решили заняться прихожей после покупки. И занялись, после чего маленькое узкое помещение стало выглядеть гораздо светлее, больше и привлекательнее. 

До покупки вдоль стены стояла полка для обуви, которая не устраивала новых владельцев ни своим видом, ни размером. Поэтому они купили в IKEA специальные шкафчики для обуви, которые и выглядели красивее, и вмещали значительно больше.

Фото: delishanddecor.com

На торцевую стену повесили зеркало, которое визуально увеличило помещение. На стену и дверь повесили легкие крючки для одежды. Не забыли и о декоративных элементах. 

Хозяйка дома считает, что прихожая - это первое, что видишь, придя с работы домой. Поэтому она должна иметь привлекательный вид. Цель была достигнута, но кроме внешнего лоска в этой обновленной прихожей есть все необходимое и полезное для членов семьи. 

Фото: delishanddecor.com

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