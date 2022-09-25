Фото: как обустроить маленькую и узкую прихожую

Очень непрактичная конфигурация прихожей была первым, на что обратили внимание при просмотре потенциальные покупатели нового жилья. Так как в остальном недвижимость устраивала их по всем статьям, они решили заняться прихожей после покупки. И занялись, после чего маленькое узкое помещение стало выглядеть гораздо светлее, больше и привлекательнее.

До покупки вдоль стены стояла полка для обуви, которая не устраивала новых владельцев ни своим видом, ни размером. Поэтому они купили в IKEA специальные шкафчики для обуви, которые и выглядели красивее, и вмещали значительно больше.

Фото: delishanddecor.com

На торцевую стену повесили зеркало, которое визуально увеличило помещение. На стену и дверь повесили легкие крючки для одежды. Не забыли и о декоративных элементах.

Хозяйка дома считает, что прихожая - это первое, что видишь, придя с работы домой. Поэтому она должна иметь привлекательный вид. Цель была достигнута, но кроме внешнего лоска в этой обновленной прихожей есть все необходимое и полезное для членов семьи.

Фото: delishanddecor.com