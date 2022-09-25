На всех пунктах пропуска на юго-восточной границе Финляндии наблюдаются очереди из автомобилей.
За неделю число прибывших в Финляндию россиян выросло на 88 процентов
Почти 7000 россиян въехали в пятницу, 23 сентября, в Финляндию через пограничные пункты на юго-востоке. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе, передает Yle.
Пограничная служба сообщает, что в пятницу в Финляндию въехало в общей сложности 7667 граждан РФ, а обратно в Россию уехало 3545 россиян.
Пограничники также приняли несколько заявлений на предоставление убежища.
В субботу, 24 сентября, через восточную границу в страну прибыли почти 8600 граждан России, сообщила погранохрана Юго-Восточной Финляндии.
Суббота была напряженным днем в погранпунктах, но прибывших все же было не так много, как прогнозировалось на основе данных за пятницу.
Пограничная служба сообщила STT в субботу, что, по их оценкам, в выходные дни в Финляндию через восточную границу может прибыть от 15 000 до 20 000 человек.