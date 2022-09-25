Вс, 25.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

За неделю число прибывших в Финляндию россиян выросло на 88 процентов

rus.postimees.ee
За неделю число прибывших в Финляндию россиян выросло на 88 процентов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Очередь в финско-российском погранпункте 22 сентября.
Очередь в финско-российском погранпункте 22 сентября. Фото: Kuvatõmmis

На всех пунктах пропуска на юго-восточной границе Финляндии наблюдаются очереди из автомобилей.

Почти 7000 россиян въехали в пятницу, 23 сентября, в Финляндию через пограничные пункты на юго-востоке. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе, передает Yle.

Пограничная служба сообщает, что в пятницу в Финляндию въехало в общей сложности 7667 граждан РФ, а обратно в Россию уехало 3545 россиян.

Пограничники также приняли несколько заявлений на предоставление убежища.

В субботу, 24 сентября, через восточную границу в страну прибыли почти 8600 граждан России, сообщила погранохрана Юго-Восточной Финляндии.

Суббота была напряженным днем ​​в погранпунктах, но прибывших все же было не так много, как прогнозировалось на основе данных за пятницу.

Пограничная служба сообщила STT в субботу, что, по их оценкам, в выходные дни в Финляндию через восточную границу может прибыть от 15 000 до 20 000 человек.

Ключевые слова
Наверх