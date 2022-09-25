За неделю число прибывших в Финляндию россиян выросло на 88 процентов

Почти 7000 россиян въехали в пятницу, 23 сентября, в Финляндию через пограничные пункты на юго-востоке. Это на 88% больше, чем в пятницу на предыдущей неделе, передает Yle.

Пограничная служба сообщает, что в пятницу в Финляндию въехало в общей сложности 7667 граждан РФ, а обратно в Россию уехало 3545 россиян.

Пограничники также приняли несколько заявлений на предоставление убежища.

В субботу, 24 сентября, через восточную границу в страну прибыли почти 8600 граждан России, сообщила погранохрана Юго-Восточной Финляндии.

Суббота была напряженным днем ​​в погранпунктах, но прибывших все же было не так много, как прогнозировалось на основе данных за пятницу.