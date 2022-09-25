Южная Корея заявила о запуске КНДР баллистической ракеты

Береговая охрана Японии также подтвердила запуск предположительно баллистической ракеты, сославшись на информацию японского министерства обороны. Телерадиокомпания NHK сообщила, что объект упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Американский авианосец USS Ronald Reagan прибыл в Пусан в сопровождении нескольких судов в пятницу, 23 сентября, для участия в первых за пять лет совместных военно-морских учениях двух стран. Это должно продемонстрировать «прочность союза между Южной Кореей и США», заявили в южнокорейском Минобороны.

В Сеуле ожидают визита Камалы Харрис

На следующей неделе ожидается визит в Южную Корею вице-президента США Камалы Харрис. Сеул и Вашингтон выражают опасения, что Пхеньян впервые после 2017 года может провести испытания ядерного оружия.

С начала года Северная Корея провела многочисленные испытания оружия, в том числе одно – с использованием межконтинентальной баллистической ракеты. В сентябре в КНДР приняли закон о ядерном оружии, позволяющий его превентивное применение при угрозе нападения «враждебных сил». Пхеньян также исключил возможность ядерного разоружения страны.