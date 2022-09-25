Эксперты: офисов все больше, а цены - все выше

Спрос поддерживается и возвращением в офисы сотрудников, во время пандемии работавших удаленно. «Гибридная работа сейчас очень актуальна, но вот постоянно дистанционная работа — уже нет, ведь большинство сотрудников хотят работать попеременно в офисе и дома, – добавил Плесковски. – Компании, которые смогли отложить расширение своего офиса до начала пандемии, теперь вынуждены арендовать помещения большего размера».

По словам профессионального консультанта по коммерческой недвижимости RE Kinnisvara Хенно Вийреса, из-за роста цен на строительство арендная плата увеличилась почти на 40%, но, по его оценке, рынок офисных площадей еще не достиг ценового потолка: «На данный момент предлагаются площади, строительство которых началось и частично было завершено по более доступным ценам на строительство. Если сегодня еще можно арендовать отдельные новые офисы на завершающей стадии строительства в среднем 13 евро за квадратный метр, то в будущем уже будет не найти предложений ниже 15 евро за квадратный метр».

В связи с высокой инфляцией растут и цены существующих офисных помещений. «Договоры аренды обычно предусматривают право арендодателя корректировать арендную плату в соответствии с индексом потребительских цен каждые 12 месяцев, – добавил Вийрес. – Во многих случаях максимальное повышение арендной платы ограничено, но есть и договоры аренды с открытым индексом потребительских цен, где сегодня арендная плата может быть увеличена на 20% и более».