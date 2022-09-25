Германия достигла прогресса в переговорах с ОАЭ о поставках СПГ и дизельного топлива

По словам Шольца, Германия намерена и дальше развивать сотрудничество с ОАЭ в энергетическом секторе. Целый ряд проектов по поставкам дизельного топлива и СПГ уже находятся в продвинутой стадии, добавил он.

«Мы должны убедиться, что производство СПГ в мире развито до такой степени, что существующий высокий спрос можно будет удовлетворить, не прибегая к производственным мощностям, которые существуют в России», – сказал канцлер во время двухдневного визита в страны Персидского залива вместе с руководителями промышленности Германии, передает Reuters. ОАЭ занимает седьмое место в мире по объему запасов газа, отмечает агентство dpa.

Германия избавляется от энергетической зависимости от России

Ситуация с энергетической зависимостью Германии от одного поставщика «у нас точно больше не повторится», подчеркнул Шольц. До начала российского вторжения в Украину Германия получала 55 процентов своего природного газа из России. В настоящий момент эти поставки практически прекращены. Кремль заявляет, что это связано с техническими работами на газопроводе «Северный поток». В Берлине и ЕС называют эти объяснения надуманным предлогом и обвиняют Москву в использовании газа для шантажа.