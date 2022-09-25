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Еще один пожизненно заключенный может выйти на свободу: будет ли прокуратура обжаловать решение суда?

rus.postimees.ee BNS
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Еще один пожизненно заключенный может выйти на свободу: будет ли прокуратура обжаловать решение суда?
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Ромео Калда.
Ромео Калда. Фото: Mihkel Maripuu

На следующей неделе прокуратура решит, обжаловать ли постановление суда, согласно которому из тюрьмы будет освобожден 48-летний Ромео Калда, отбывающий в настоящее время пожизненное заключение за убийство полицейского.

Хотя прокуратура и тюрьма не поддержали освобождение Калда, Вируский уездный суд во вторник постановил условно-досрочно освободить Калда, который находится в тюрьме более 26 лет, с применением электронного наблюдения на срок двенадцать месяцев. Суд назначил Калда испытательный срок в десять лет и контроль за поведением на семь лет.

Ромео Калда должен быть освобожден из-под стражи, когда постановление суда вступит в силу в начале октября, но прокуратура может оспорить постановление уездного суда, и тогда его освобождение будет отложено.

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