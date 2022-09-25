Еще один пожизненно заключенный может выйти на свободу: будет ли прокуратура обжаловать решение суда?

Хотя прокуратура и тюрьма не поддержали освобождение Калда, Вируский уездный суд во вторник постановил условно-досрочно освободить Калда, который находится в тюрьме более 26 лет, с применением электронного наблюдения на срок двенадцать месяцев. Суд назначил Калда испытательный срок в десять лет и контроль за поведением на семь лет.