Видео ⟩ В Якутске женщины вышли на протест против мобилизации

В центре Якутска на площади Орджоникидзе около 400 человек, в основном женщины, провели акцию протеста против мобилизации, сообщает местное издание SakhaDay в воскресенье, 25 сентября.

Акция прошла в том числе в виде традиционного якутского хороводного кругового танца осуохай. Собравшиеся скандировали «Дайте нашим детям жить», «Нет войне», «Нет геноциду» и «Нет мобилизации». Люди стояли с плакатами «Не отдадим наших отцов, мужей и сыновей».

В начале полицейские требовали протестующих разойтись. На видео видно, что сотрудники полиции оказались в центре осуохая. В итоге через какое-то время начались задержания. Протестующие встретили их криками «Позор». Сколько человек были доставлены в отделения, неизвестно.

Мобилизация в Якутии проходит непропорционально

После объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации на войну в Украине, активнее всего людей вызывают в военкоматы в национальных республиках Дальнего Востока – особенно в Бурятии и Якутии.

В первые дни сообщалось, что в Якутии в военкоматы вызвали людей старше объявленного Минобороны предельного возраста и никогда не служивших в армии.