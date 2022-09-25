Керсти Кальюлайд в интервью украинскому журналисту: после встречи с Путиным я вымыла руки

Видео:

Речь зашла и о местном русскоязычном населении Эстонии. «Русскоговорящие Эстонии также любят личную свободу. Я имею в виду свободу передвижения, свободу предпринимательства, свободу не жить под стеклянным куполом, иметь возможность развивать свой бизнес, не иметь властной крыши. Это все можно отнять – они ценят это. Действительно, напротив Нарвы находится Ивангород – русская сторона. Простое сравнение уровня жизни с обеих сторон, даже если вы не мыслите идеологически, а только экономически, показывает всем, где люди действительно хотят жить.

Кроме того, несправедливо судить о мышлении людей по их родному языку. Я часто объясняю Западной Европе о русских эстонцах сегодня. Представьте, что ваша страна сходит с ума – нападает на соседей. Перестанете ли вы любить свою бабушку, которая все еще живет в той стране, или перестанете любить традиционную кухню вашей страны? Нет, вы будете грустить и печалиться, но все равно будете чувствовать культурную близость. Это больно и ужасно. Мы также должны признать, что для многих россиян больно видеть, что делает их страна», – объяснила Кальюлайд.