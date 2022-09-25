Исследование: 45% работодателей планируют нанять больше сотрудников

Результаты также показали, что 36 процентов компаний планируют сохранить текущее количество работников, 16 процентов планируют сократить количество сотрудников, а 3 процента еще не приняли решения.

Самая большая невхватка кадров в IT-секторе. За ними следуют банковское дело, недвижимость и страхование. С большей вероятностью нанимать работников сейчас будут крупные организации, а небольшие компании, скорее всего, предпочтут переждать нелегкие времена.

Однако, согласно исследованию, рекрутинговая активность во всем мире неравномерна – в Европе новых сотрудников набирают неохотно, в то время как в Азии, Центральной и Южной Америке потребность в новых людях высока. Три четверти предпринимателей по-прежнему признают, что вне зависимости от того, какое количество работников им требуется нанять, на рынке труда огромная нехватка компетентных сотрудников.

В настоящее время самыми активными рекрутинговыми странами мира являются Бразилия, Индия, Коста-Рика, Китай и Колумбия. Среди европейских стран к вербовке настроены позитивно также Швеция, Франция, Норвегия и Бельгия, а планы Венгрии, Греции, Польши и Испании более скромны.

Глава подразделения Manpower в странах Балтии Хейго Калдра сказал, что если мировая карта найма показывает неравномерную картину, то то же самое можно сказать и об Эстонии: в такое непростое время все предприниматели ведут себя по-разному.