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Прокремлевский Роджер Уотерс разозлил поляков и отменил концерты

Мерике Леэс
, журналист
Прокремлевский Роджер Уотерс разозлил поляков и отменил концерты
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Роджер Уотерс.
Роджер Уотерс. Фото: Rob Grabowski

Соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс отменил запланированные концерты в Польше, потому что его взгляды на войну России в Украине разозлили поляков, сообщили польские СМИ в субботу.

«Менеджер Роджера Уотерса решил отменить выступления без объяснения причин», – заявил в субботу польским СМИ Лукаш Пытко из команды Tauron Arena Krakow.

Также на сайте концертного тура Уотерса «This Is Not a Drill» не указаны концерты в Кракове, запланированные на 21-22 апреля.

Члены городского собрания Кракова должны были на следующей неделе проголосовать за предложение объявить Уотерса персоной нон грата, выразив тем самым возмущение позицией музыканта в отношении войны в Украине.

Ранее в сентябре Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской, обвинив украинских «экстремистов» в том, что они «направляют вашу страну на путь этой катастрофической войны». Он также раскритиковал Запад за поставки оружия Украине, обвинив, в частности, Вашингтон.

Уотерс также критиковал НАТО, обвиняя его в провокации России.

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