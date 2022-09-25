Прокремлевский Роджер Уотерс разозлил поляков и отменил концерты

«Менеджер Роджера Уотерса решил отменить выступления без объяснения причин», – заявил в субботу польским СМИ Лукаш Пытко из команды Tauron Arena Krakow.

Также на сайте концертного тура Уотерса «This Is Not a Drill» не указаны концерты в Кракове, запланированные на 21-22 апреля.

Члены городского собрания Кракова должны были на следующей неделе проголосовать за предложение объявить Уотерса персоной нон грата, выразив тем самым возмущение позицией музыканта в отношении войны в Украине.

Ранее в сентябре Уотерс написал открытое письмо первой леди Украины Елене Зеленской, обвинив украинских «экстремистов» в том, что они «направляют вашу страну на путь этой катастрофической войны». Он также раскритиковал Запад за поставки оружия Украине, обвинив, в частности, Вашингтон.