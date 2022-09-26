Михкельсон: мобилизацией Россия реагирует на свои провалы под Харьковом и в Самарканде

Тем не менее, я думаю, что этот расчет не оправдается в той мере, на которую рассчитывает Путин. Не стоит забывать, что после ударов украинских сил по российским военным объектам в Крыму и после поражения каких-то целей в Белгородской области России Кремль ведь не прибегал к таким откровенным ядерным угрозам. Однако и недооценивать эти угрозы сейчас не следует. Стоит внимательно следить не столько за словами, сколько за действиями России. Смотреть, будут ли производиться какие-то перемещения средств российского ядерного арсенала, которые позволили бы нанести ядерный удар или по Украине, или в каком-то другом месте.

- Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что Владимир Путин может 30 сентября заявить о переводе армии РФ в режим тотальной обороны от коллективного агрессора в виде НАТО. Что может стоять за таким намерением? Желание выйти на какие-то договоренности с Западом, по которым заключение Россией мира на условиях Украины получилось бы сервировать населению РФ как какой-то компромиссный договор с НАТО?