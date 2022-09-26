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Михкельсон: мобилизацией Россия реагирует на свои провалы под Харьковом и в Самарканде

Павел Соболев
, журналист
Михкельсон: мобилизацией Россия реагирует на свои провалы под Харьковом и в Самарканде
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  • Западу стоит очень внимательно отслеживать перемещения средств российского ядерного арсенала
  • Россия говорит о войне с Западом, так как хочет скрыть свою несостоятельность победить Украину
  • В Самарканде Путин не встретил ни малейшего понимания ни у Индии, ни у Китая

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся возможного влияния на ход войны мобилизации населения РФ и фейковых референдумов, а также потери Кремлем его последних союзников среди крупных государств.

- Совет Федерации сообщил, что 29 сентября может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав РФ новых субъектов. Российские государственные СМИ пишут, что 30 сентября Владимир Путин может выступить с обращением к Федеральному собранию, которое откладывалось с начала года, после чего будет подписан договор о присоединении новых территорий. Окажут ли какое-то реальное влияние на ход войны в Украине те решения, которые по «итогам» фейковых референдумов собирается принять российская власть, или же боевые действия будут идти своим чередом?

- Ситуация с организацией этих референдумов в последнее время развивалась очень стремительно. Полагаю, причина такой спешки с аннексией оккупированных территорий и с объявлением мобилизации состоит в том, что в Кремле осознали, что инициатива в войне переходит в руки Украины. Это стало совершенно очевидно после успешного контрнаступления украинских сил на харьковском направлении. На луганском и херсонском направлении украинские военные тоже добиваются успеха. Руководство России решило, что оно должно что-то предпринять в качестве реакции на такие изменения.

Кремль надеется, что после аннексии оккупированных территорий возникнет своего рода новая реальность, с которой придется считаться Западу. Аннексия должна быть молниеносной, ведь говорится о том, что все процедуры по признанию оккупированных территорий частью России будут завершены до конца текущей рабочей недели. Кремль считает, что такими шагами удастся поколебать доминирующие сейчас в западном мире представления о том, как должна быть завершена эта война. Россия хочет подчеркнуть, что оккупированные территории она теперь будет защищать как свои собственные, и это означает, что для такой защиты она может использовать ядерное оружие как сдерживающий фактор.

Тем не менее, я думаю, что этот расчет не оправдается в той мере, на которую рассчитывает Путин. Не стоит забывать, что после ударов украинских сил по российским военным объектам в Крыму и после поражения каких-то целей в Белгородской области России Кремль ведь не прибегал к таким откровенным ядерным угрозам. Однако и недооценивать эти угрозы сейчас не следует. Стоит внимательно следить не столько за словами, сколько за действиями России. Смотреть, будут ли производиться какие-то перемещения средств российского ядерного арсенала, которые позволили бы нанести ядерный удар или по Украине, или в каком-то другом месте.

- Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что Владимир Путин может 30 сентября заявить о переводе армии РФ в режим тотальной обороны от коллективного агрессора в виде НАТО. Что может стоять за таким намерением? Желание выйти на какие-то договоренности с Западом, по которым заключение Россией мира на условиях Украины получилось бы сервировать населению РФ как какой-то компромиссный договор с НАТО?

- Я думаю, что за таким намерением могут скрываться несколько целей. В первую очередь, снова нужно задуматься, почему все эти шаги принимаются Кремлем в такой большой спешке. Много говорилось о планах провести эти фальшивые референдумы в августе, потом — в начале сентября, и каждый раз этот вопрос довольно спокойно откладывался, причем в последний раз отмечалось, что эти референдумы стало крайне затруднительно проводить на фоне продолжающегося украинского контраступления. И вдруг все это стало происходить с бешеной скоростью.

Мне кажется, что в Кремле очень испугались того, что если успешное контрнаступление украинцев продолжится набранными высокими темпами, то потеря Россией оккупированных территорий на востоке Украины может произойти уже в самое ближайшее время. Ведь сейчас уже идут очень ожесточенные бои вокруг Лимана, а оттуда уже открывается прямой путь на Северодонецк и Лисичанск. А потом может открыться дорога и на Луганск.

Еще один очень важный момент состоит в том, что в Кремле стали понимать, что тот нарратив, что надо демилитаризировать и денацифицировать Украину, совершенно перестал работать. Становится слишком уж заметно, что у России ничего не получается сделать с Украиной. Поэтому в течение уже нескольких недель российская пропаганда все активнее и активнее говорит, что с Украиной бы российская армия давно справилась, но поскольку Украину поддерживает коллективный Запад, поддерживает НАТО, этот конфликт так сильно затянулся. Вполне вероятно, что для убеждения населения в необходимости этой мобилизации Кремль и старается как можно четче провозгласить, что России пришлось воевать с Западом. Что России сейчас приходится от этого злого Запада защищаться.

Кроме того, такими заявлениями Россия рассчитывает добиться и какого-то раскола в западном мире. Занимаясь ядерным шантажом, Россия имеет цель выявить своего рода слабые звенья среди западных лидеров. Россия надеется, что в каких-то западных столицах политики могут занервничать из-за того, что Россия рассматривает НАТО как противника, да еще и при этом что-то говорит о ядерном ударе. Расчет Кремля в том, что кто-то из европейских лидеров начнет заводить речь о необходимости вести с Россией переговоры.

Однако те настроения, что доминируют сейчас в украинском обществе, особенно — после успешного контрнаступления под Харьковом, не оставляют ни для Владимира Зеленского, ни для других украинских лидеров никаких возможностей для переговоров с российской стороной. А после фейковых референдумов и аннексии оккупированных территорий об этом вообще не может идти и речи.

- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал безответственными угрозы Сергея Лаврова и Владимира Путина применить ядерное оружие. Кулеба призвал все ядерные державы высказаться прямо сейчас и дать понять России, что такая риторика ставит человечество на грань катастрофы. Можно ли сказать, что ядерные угрозы оставляют Россию даже без тех союзников, на чью поддержку или хотя бы нейтралитет в своем противостоянии с Западом Москва традиционно рассчитывала? Китаю и Индии ничуть не понравятся обещания России удерживать Херсон или Луганск с помощью ядерного оружия…

- Это очень хороший вопрос. Конечно, мы не может знать всего, что происходило на встречах за закрытыми дверями на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, но даже из открытой информации можно сделать определенные выводы. Премьер-министр Индии очень конкретно высказался против войны в Украине. После встречи с главой КНР у Путина было не особенно довольное лицо. Путину пришлось говорить журналистам, что у Пекина возникли некоторые вопросы в связи с ситуацией вокруг Украины.

Вероятно, итоги встреч в Самарканде тоже сильно повлияли на те темпы, с которыми Кремль запустил эти референдумы и мобилизацию. Ведь сейчас приходят новости о том, что кто-то из попавших под мобилизацию уже оказался на передовой в Украине. Кто-то уже погиб там. Ясно, что эти люди не успели получить никакой специальной подготовки. Такую деятельность Путина тоже можно назвать одним из совершенных им военных преступлений, в этот раз — еще и против своего собственного народа.

В любом случае, никто в мире не может оставаться спокойным в той ситуации, когда какое-то ядерное государство начинает угрожать применением ядерного оружия. Когда пропагандисты этого государства говорят по телевидению, что их страна готова всех убить ядерным оружием, как это делает, например, Маргарита Симоньян. Совершенно понятно, что США и другие западные страны послали России четкие сигналы, что может ее ждать, если она совершит такой безрассудный шаг. При этом не слишком важно, будет ли это тактическое или не тактическое оружие. До сведения Москвы доведено, что применение ядерного оружия создаст в мире совершенно новую ситуацию, ответственность за которую целиком ляжет на Россию. В общем, Москва получила четкий сигнал, что если она отважится на ядерный удар, этот шаг не останется безответным.

- Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал в конце прошлой недели в интервью Би-би-си, что во избежание применения ядерного оружия с Москвой необходимо достигнуть дипломатического соглашения об окончании войны, но при условии, что будут соблюдены суверенитет и территориальная целостность Украины. Насколько это реальная задача? Есть ли у Запада сейчас эффективные дипломатические рычаги давления на Кремль? Или это давление в данный момент возможно только через наступление украинской армии, через поставки оружия Киеву, через санкции?

- Вне всякого сомнения, самым эффективным средством давления на Кремль являются поставки вооружений Украине. В тех объемах, которые помогут окончательно переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Боррель говорил о том, что Россия загнана в угол, но туда ее загнал сам Путин, когда начал свою преступную войну, когда стал убивать людей в Украине. Сейчас разговоры о каких-либо компромиссах с Путиным немыслимы.

Если кто-то на Западе сейчас начнет говорить, что ядерная угроза со стороны России очень серьезна, поэтому нужно находить какое-то решения за столом переговоров с ней, я бы посоветовал этим людям задуматься, не придется ли человечеству в будущем оказываться в такой же ситуации в связи с вопросом Тайваня, в связи с каким-то другими региональными конфликтами. Угрозы применить ядерное оружие могут прозвучать еще не раз.

Садиться за стол переговоров со страной, которая применяет ядерный шантаж, невозможно. Если Путин говорит, что его ядерные угрозы — не блеф, что ж, так это надо и воспринимать. И говорить, что Россия нарушает таким шантажом основополагающие обязательства, которые взяты ею на себя как ядерной страной. Думаю, европейским политикам, включая Жозепа Борреля, стоит быть более твердыми, когда им приходится иметь дело с таким ядерным терроризом.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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