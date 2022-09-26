Михкельсон: мобилизацией Россия реагирует на свои провалы под Харьковом и в Самарканде

В любом случае, никто в мире не может оставаться спокойным в той ситуации, когда какое-то ядерное государство начинает угрожать применением ядерного оружия. Когда пропагандисты этого государства говорят по телевидению, что их страна готова всех убить ядерным оружием, как это делает, например, Маргарита Симоньян. Совершенно понятно, что США и другие западные страны послали России четкие сигналы, что может ее ждать, если она совершит такой безрассудный шаг. При этом не слишком важно, будет ли это тактическое или не тактическое оружие. До сведения Москвы доведено, что применение ядерного оружия создаст в мире совершенно новую ситуацию, ответственность за которую целиком ляжет на Россию. В общем, Москва получила четкий сигнал, что если она отважится на ядерный удар, этот шаг не останется безответным.
- Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал в конце прошлой недели в интервью Би-би-си, что во избежание применения ядерного оружия с Москвой необходимо достигнуть дипломатического соглашения об окончании войны, но при условии, что будут соблюдены суверенитет и территориальная целостность Украины. Насколько это реальная задача? Есть ли у Запада сейчас эффективные дипломатические рычаги давления на Кремль? Или это давление в данный момент возможно только через наступление украинской армии, через поставки оружия Киеву, через санкции?
- Вне всякого сомнения, самым эффективным средством давления на Кремль являются поставки вооружений Украине. В тех объемах, которые помогут окончательно переломить ситуацию на поле боя в пользу Украины. Боррель говорил о том, что Россия загнана в угол, но туда ее загнал сам Путин, когда начал свою преступную войну, когда стал убивать людей в Украине. Сейчас разговоры о каких-либо компромиссах с Путиным немыслимы.