Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщают, что Владимир Путин может 30 сентября заявить о переводе армии РФ в режим тотальной обороны от коллективного агрессора в виде НАТО. Что может стоять за таким намерением? Желание выйти на какие-то договоренности с Западом, по которым заключение Россией мира на условиях Украины получилось бы сервировать населению РФ как какой-то компромиссный договор с НАТО? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном (Партия реформ).
Студия Postimees: после «референдумов» Россия может объявить своим противником НАТО?
- Совет Федерации сообщил, что 29 сентября может рассмотреть договор и закон о вхождении в состав РФ новых субъектов. Российские государственные СМИ пишут, что 30 сентября Владимир Путин может выступить с обращением к Федеральному собранию, которое откладывалось с начала года, после чего будет подписан договор о присоединении новых территорий. Окажут ли какое-то реальное влияние на ход войны в Украине те решения, которые по «итогам» фейковых референдумов собирается принять российская власть, или же боевые действия будут идти своим чередом?
- Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель сказал в конце прошлой недели в интервью Би-би-си, что во избежание применения ядерного оружия с Москвой необходимо достигнуть дипломатического соглашения об окончании войны, но при условии, что будут соблюдены суверенитет и территориальная целостность Украины. Насколько это реальная задача? Есть ли у Запада сейчас эффективные дипломатические рычаги давления на Кремль? Или это давление в данный момент возможно только через наступление украинской армии, через поставки оружия Киеву, через санкции?
- Глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал безответственными угрозы Сергея Лаврова и Владимира Путина применить ядерное оружие. Кулеба призвал все ядерные державы высказаться прямо сейчас и дать понять России, что такая риторика ставит человечество на грань катастрофы. Можно ли сказать, что ядерные угрозы оставляют Россию даже без тех союзников, на чью поддержку или хотя бы нейтралитет в своем противостоянии с Западом Москва традиционно рассчитывала? Китаю и Индии ничуть не понравятся обещания России удерживать Херсон или Луганск с помощью ядерного оружия...
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