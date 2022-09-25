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Вирго Адусоо выиграл чемпионат Эстонии по спортивной ходьбе в Силламяэ

BNS
Вирго Адусоо выиграл чемпионат Эстонии по спортивной ходьбе в Силламяэ
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Вирго Адусоо.
Вирго Адусоо. Фото: Marko Mumm / EKJL

В субботу в Силламяэ прошел чемпионат Эстонии по спортивной ходьбе на 20 километров. Его выиграл Вирго Адусоо из клуба ходьбы Бруно Юнка.

Адусоо прошел 20 километров за 1:40,33. Серебряная медаль досталась Артуру Дятчуку из Силламяэского легкоатлетического клуба «Калев» с результатом 1:45,03. Бронзу завоевал спортсмен-ветеран Алексей Терещенков с результатом 1:56,07. Латыш Нормундс Ивзанс, участвовавший вне зачета, оказался самым быстрым на соревнованиях, пройдя 20 километров за 1:37,37.

Поздравляем победителя!

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