Галерея ⟩ Проверки в Таллиннском порту: 160 граждан РФ получили запрет на въезд в Эстонию

Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев подтвердил, что государственная граница Эстонии усиленно охраняется с февраля, когда Россия напала на Украину. «Если рассматривать более длительный период, можно сказать, что количество въезжающих в Эстонию граждан РФ уменьшилось. Если в конце августа за неделю в Эстонию въехало 11 500 граждан Российской Федерации, то за эту неделю в Эстонию въехало почти на 4 тысячи меньше», – сказал Беличев, добавив, что около 80 процентов из них имеют вид на жительство в Эстонии.

Беличев сообщил, что с момента вступления в силу новых ограничений, то есть с понедельника до вечера субботы, въезд в страну был запрещен 160 гражданам РФ, в основном на Нарвских погранпереходах. «В целом, однако, информация о новых ограничениях дошла за границу. Ситуация как на пограничных пунктах, так и на границе сейчас стабильная».

Он подтвердил, что на данный момент заметного роста миграционного давления не наблюдается, но к такому развитию событий готовы.

«Мы внимательно следим за ситуацией и, как следствие, вносим изменения в организацию работы. Если есть необходимость в привлечении дополнительных ресурсов, то мы знаем каким образом это быстро организовать».

Департамент полиции и погранохраны (PPA) усилил контроль на границе между Эстонией и Финляндией, так как после объявления частичной мобилизации в Финляндию начали массово въезжать российские граждане.

Ответственный сотрудник PPA Таго Трей сообщил, что на границе между Эстонией и Финляндией усилен контроль за компенсационными мерами Шенгенского соглашения. «Наша цель – сделать так, чтобы в Эстонию въезжали только те люди, которые имеют право здесь оставаться».

По его словам, за последние двое суток полиция проверила более 90 автомобилей, не было выявлено ни одного нарушения. Трей уточнил, что все пересекавшие границу люди имели право въехать и остаться в Эстонии. В основном Эстония использовалась как транзит для путешествия в другие страны.