Галерея ⟩ Проверки в Таллиннском порту: полиция усилила контроль на границе между Эстонией и Финляндией

Департамент полиции и погранохраны (PPA) усилил контроль на границе между Эстонией и Финляндией, так как после объявления частичной мобилизации в Финляндию начали массово въезжать российские граждане.

Ответственный сотрудник PPA Таго Трей сообщил, что на границе между Эстонией и Финляндией усилен контроль за компенсационными мерами Шенгенского соглашения. «Наша цель – сделать так, чтобы в Эстонию въезжали только те люди, которые имеют право здесь оставаться».

По его словам, за последние двое суток полиция проверила более 90 автомобилей, не было выявлено ни одного нарушения. Трей уточнил, что все пересекавшие границу люди имели право въехать и остаться в Эстонии. В основном Эстония использовалась как транзит для путешествия в другие страны.