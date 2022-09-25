В понедельник биржевая цена на электроэнергию существенно не изменится, но в ходе внутридневных колебаний цены поднимутся до 300 евро за киловатт-час.
В понедельник колебания на бирже электроэнергии поднимут цены до 300 евро за киловатт-час
В понедельник колебания на бирже электроэнергии поднимут цены до 300 евро за киловатт-час
В понедельник среднесуточная биржевая цена электроэнергии на бирже Nord Pool в нашем районе составит 188,54 евро за киловатт-час. Для сравнения, сегодня это 187,90 евро за киловатт-час.
Самой дорогостоящей электроэнергия будет с 8 до 9 утра, когда цена за киловатт-час поднимется до 330 евро. Дешевле всего электроэнергия будет до полуночи: всего 18,77 евро за киловатт-час.
Цена на электроэнергию в Латвии и Литве завтра будет вполовину дороже: 356,04 евро в Литве и 347,42 евро в Латвии за киловатт-час. В Финляндии среднесуточная биржевая цена электроэнергии завтра будет такой же, как в Эстонии: 188,54 евро за киловатт-час.
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