В понедельник колебания на бирже электроэнергии поднимут цены до 300 евро за киловатт-час

В понедельник среднесуточная биржевая цена электроэнергии на бирже Nord Pool в нашем районе составит 188,54 евро за киловатт-час. Для сравнения, сегодня это 187,90 евро за киловатт-час.

Самой дорогостоящей электроэнергия будет с 8 до 9 утра, когда цена за киловатт-час поднимется до 330 евро. Дешевле всего электроэнергия будет до полуночи: всего 18,77 евро за киловатт-час.