Кыргызстан и Таджикистан подписали документ о прекращении конфликта

«На КПП »Кызыл-Бель« Баткенской области прошли переговоры с главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым по урегулированию ситуации на границе», – сказал он, добавив, что подписан протокол с таджикской стороной о прекращении конфликта и устранении его последствий. Ташиев выразил надежду, что все пункты протокола будут исполняться и на кыргызские и таджикские земли «придут мир и согласие».

Обострение конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана

Ситуация на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном обострилась 14 сентября, когда на трех ее участках в Баткенском районе началась перестрелка между пограничниками. Стороны неоднократно договаривались о прекращении огня, но договоренности каждый раз срывались. 16 сентября в Баткенском районе был введен режим ЧС.

Официальный Бишкек обвинил Таджикистан в стягивании к границе тяжелой боевой техники и в использовании «всего имеющегося арсенала» для обстрела территории Кыргызстана в попытке захватить ее. Между тем в Душанбе обвинили кыргызстанские силы в обстреле ряда таджикистанских приграничных населенных пунктов из «тяжелого оружия». В настоящее время обе страны соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

Кыргызстан сообщил о 62 жертвах конфликта с Таджикистаном

В результате боевых столкновений на кыргызско-таджикской границе погибли 62 жителя Кыргызстана, еще 198 человек получили ранения, сообщило министерство здравоохранения страны 24 сентября. По данным властей Кыргызстана, из зоны конфликта эвакуированы более 142 тысяч граждан.