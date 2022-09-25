Вс, 25.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В понедельник в Латвию будут доставлены высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS

BNS
В понедельник в Латвию будут доставлены высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
HIMARS на учениях в Эстонии. Фото иллюстративное.
HIMARS на учениях в Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Valmar Voolaid/Eesti Kaitsevägi

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS примут участие в учениях Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии и сил специальных операций США в Европе, сообщили агентству BNS в Минобороны республики.

Цель учений – продемонстрировать совместные действия НВС и вооруженных сил США по обнаружению и идентификации латвийской стороной целей и обеспечению огневой поддержки американской стороной, отметили в ведомстве.

Тренировочные учения в Латвии по доставке и развертыванию систем HIMARS самолетами «MC- 130J Commando II» сил специальных операций США в Европе пройдут по запросу НВС.

За ходом учений на аэродроме Спилве будут наблюдать министр обороны Артис Пабрикс, командующий НВС Леонид Калниньш и посол США в Латвии Джон Карвайл.

Отмечается, что РСЗО будут продемонстрированы в понедельник на Спилвском аэродроме и в Лиепайском аэропорту.

После приземления самолета в Лиепайском аэропорту системы HIMARS будут доставлены на военный полигон «Шкеде» в Вергальской волости для проведения учебных стрельб ракетами по целям в эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море.

В сентябре и октябре НВС проводят интенсивный цикл военных учений с участием подразделений союзников по НАТО.

Ключевые слова
Наверх