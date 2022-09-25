ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Шип 22»: резервисты Скаутского батальона отработали стрельбу из «Джавелина»

На полигоне Сиргала продолжились учения, в ходе которых резервисты Скаутского батальона отрабатывали стрельбу как из минометов, так и из противотанкового ракетного комплекса «Джавелин». Для прикрытия с воздуха, батальон ПВО создал воздушный пузырь над позициями Скаутского батальона, а бойцы Северо-восточного округа сухопутных войск подготовили оборонительные позиции к предстоящим учебным боям.