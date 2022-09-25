Прошел четвертый день учений «Шип 22» прошел для резервистов. Части готовятся к учебным боям, которые состоятся на следующей неделе.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Шип 22»: резервисты Скаутского батальона отработали стрельбу из «Джавелина»
«Шип 22»: резервисты Скаутского батальона отработали стрельбу из «Джавелина»
На полигоне Сиргала продолжились учения, в ходе которых резервисты Скаутского батальона отрабатывали стрельбу как из минометов, так и из противотанкового ракетного комплекса «Джавелин». Для прикрытия с воздуха, батальон ПВО создал воздушный пузырь над позициями Скаутского батальона, а бойцы Северо-восточного округа сухопутных войск подготовили оборонительные позиции к предстоящим учебным боям.
Мобилизационные учения «Шип-2022» проводятся с целью проверки боеготовности, а также оценки эффективности работы управленческой цепочки на этапах от решения на уровне правительства и до сбора резервистов.
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