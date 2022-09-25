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Опубликоввно первое фото надгробной плиты на могиле Елизаветы II

BBC News Русская служба
Опубликоввно первое фото надгробной плиты на могиле Елизаветы II
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BBC
Надгробная плита Елизаветы II.
Надгробная плита Елизаветы II. Фото: ROYAL COLLECTION TRUST/DEAN AND CANONS OF WINDSOR

Букингемский дворец опубликовал первое изображение надгробной плиты на могиле королевы Елизаветы II в Виндзоре.

Черный надгробный камень установлен в полу мемориальной часовни Георга VI, где в понедельник была похоронена королева.

Камень выгравирован в память о королеве, ее родителях и ее покойном муже, герцоге Эдинбургском Филиппе.

Он заменяет предыдущую плиту, посвященную Георгу VI и королеве-матери.

На новой надгробной плите теперь написано «Георг VI 1895-1952» и «Елизавета 1900-2002», затем – в центре – металлическая звезда ордена Подвязки, а после нее идут «Елизавета II 1926-2022» и «Филипп 1921-2021».

Несмотря на то что королева-мать, скончавшаяся в возрасте 101 года, также носила имя Елизавета, она была не главой государства, а лишь женой действующего монарха. Поэтому за ее именем (как и за именем принца-консорта Филиппа) нет римской цифры. Елизавета I правила Англией и Ирландией во второй половине XVI века, когда Шотландия еще была отдельным королевством.

Членами Благороднейшего ордена Подвязки – высшей награды Великобритании и одной из старейших в мире – были все четверо. Этот рыцарский орден, основанный еще в XIV веке, является в него входят монарх и другие высокопоставленные лица, включая бывших премьер-министров и бывших военачальников.

Плита ручной работы сделана из бельгийского черного мрамора с латунными буквами.

Начиная с четверга представители общественности смогут за небольшую плату посетить часовню.

Плита
Плита Фото: PA Media
BBC
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