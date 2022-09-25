«Ситуация перед Верхним Ларсом становится всё хуже. У многих заканчивается бензин, нет воды, есть семьи с маленькими детьми. По сообщению МВД РФ, в пробках уже более 3000 машин», – сообщает автор крупнейшего телеграм-канала от жизни в Грузии Николай Левшиц.
На границе России и Грузии образовалась 30-километровая пробка
В понедельник Грузия может закрыть границы для мужчин РФ призывного возраста
На границе России и Грузии образовалась 30-километровая пробка
По словам Левшица, на КПП «Верхний Ларс» машины стоят на протяженности в 30 км.
«По сообщению МВД РФ, в пробках уже более 3000 машин. Много людей едут на велосипедах или идут по обочинам с мешками и сумками. Похоже на какой-то сюр...», – пишет Левшиц.
В интервью украинскому телеканалу «1+1» в рамках телепроекта FREEДОМ оппозиционный депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила, что в понедельник Грузия может закрыть свои границы для российских мужчин от 18 до 55 лет. По её словам, так народным избранникам недавно сообщило правительство Грузии.