На границе России и Грузии образовалась 30-километровая пробка

По словам Левшица, на КПП «Верхний Ларс» машины стоят на протяженности в 30 км.

«По сообщению МВД РФ, в пробках уже более 3000 машин. Много людей едут на велосипедах или идут по обочинам с мешками и сумками. Похоже на какой-то сюр...», – пишет Левшиц.