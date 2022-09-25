Во время тестовой эксплуатации финской АЭС произошел очередной сбой
Во время тестовой эксплуатации финской АЭС произошел очередной сбой
По данным оператора скандинавского рынка электроэнергии Nordpool, мощность реактора упала до нуля незадолго до 21:00 в субботу вечером.
В компании Teollisuuden Voima сказали, что речь идет о неисправности турбины. Турбины являются ключевым элементом производства электроэнергии на АЭС. Без них тепло, вырабатываемое топливными стержнями, не может быть преобразовано в электроэнергию.
Планируется, что испытания реактора на полную мощность стартуют в начале октября. АЭС «Олкилуото-3» должна начать регулярную выработку электричества в декабре.