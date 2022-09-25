Во время тестовой эксплуатации финской АЭС произошел очередной сбой

По данным оператора скандинавского рынка электроэнергии Nordpool, мощность реактора упала до нуля незадолго до 21:00 в субботу вечером.

В компании Teollisuuden Voima сказали, что речь идет о неисправности турбины. Турбины являются ключевым элементом производства электроэнергии на АЭС. Без них тепло, вырабатываемое топливными стержнями, не может быть преобразовано в электроэнергию.