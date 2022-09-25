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Во время тестовой эксплуатации финской АЭС произошел очередной сбой

rus.postimees.ee
Во время тестовой эксплуатации финской АЭС произошел очередной сбой
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Финская АЭС.
Финская АЭС. Фото: STAFF/REUTERS

Мощность реактора упала до нуля из-за неисправности в работе турбины, сообщает Yle.

По данным оператора скандинавского рынка электроэнергии Nordpool, мощность реактора упала до нуля незадолго до 21:00 в субботу вечером.

В компании Teollisuuden Voima сказали, что речь идет о неисправности турбины. Турбины являются ключевым элементом производства электроэнергии на АЭС. Без них тепло, вырабатываемое топливными стержнями, не может быть преобразовано в электроэнергию.

Планируется, что испытания реактора на полную мощность стартуют в начале октября. АЭС «Олкилуото-3» должна начать регулярную выработку электричества в декабре.

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