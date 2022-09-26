Ремонт Петербургского шоссе, который планировался давно, но постоянно откладывался из-за нехватки средств, должен начаться в следующем году, но первоначально будет отремонтирован только короткий участок дороги в районе будущего терминала Юлемисте.
Таллинн все-таки отремонтирует Петербургское шоссе
К настоящему времени почти закончены проектировочные работы участка Петербургского шоссе от улицы Маяка до Вяйке-Паала, и весной следующего года должны начаться работы по реконструкции, сообщил ERR вице-мэр Владимир Свет.
Участок довольно короткий, учитывая общую протяженность Петербургского шоссе. По словам Света, решение было принято с учетом строительных работ терминала Rail Baltic в Юлемисте.
«План состоит в том, что в следующем году начнутся связанные с Rail Baltic работы, и нам нужно было, чтобы наши инвестиции шли в том же ритме, что и Rail Baltic. На остальной части Петербургского шоссе, от улицы Вяйке-Паала до развязки Вяо, целая череда замечаний и предложений поступила от разных компаний находящихся рядом с шоссе. Каждый высказал идеи, как организовать подъезд к своему предприятию. Поскольку нам пришлось дольше заниматься проектными решениями, мы решили начать ремонт Петербургское шоссе поэтапно. Это также позволяет нам лучше планировать бюджет», — сказал Свет.
По словам вице-мэра, это не означает, что реновация Петербургского шоссе будет разбита на участки длиной в несколько сотен метров.
«Вероятно, следующий участок будет значительно длиннее. Мы еще не решили, будем ли мы делить его на два или более этапов. Скорее всего, следующим этапом будет участок Вяйке-Паала – Смуули. Затем надо будет определиться, будет ли отрезок от Смуули до Вяо делаться за один раз или тоже придется разбить на этапы. Например, сначала от улицы Смуули до улицы Куули, а затем от перекрестка Куули до Вяо», — сказал Свет.
По подсчетам Света, работы по строительству первой секции должны длиться менее года.
«Если мы начнем весной, можем закончить его к концу года, шесть-восемь месяцев может занять строительство», — сказал он.
Нынешнюю ситуацию на Петербургском шоссе назвал позором и мэр Таллинна Михаил Кылварт, но денег на начало работ так и не удалось найти. В Таллинне подсчитали, что полная реконструкция всего Петербургского шоссе обойдется в 40 миллионов евро, но этот расчет был сделан до начала большого повышения цен.
По словам Света, пока неизвестно, в какую сумму обойдется ремонт первого отрезка шоссе, поскольку проектировочные работы еще не завершены.
Однако понятно, что после ремонта вдоль Петербургского шоссе также появятся велосипедные дорожки, а в некоторых местах будет снижен скоростной режим для автомобилей. И хотя дорога останется формата 2+2, ширина проезжей части уменьшится.
Также, по словам Света, планируется изменить скоростной режим. Например, в районе терминала Rail Baltic планируется снизить максимальную скорость до 40 км/ч. «Мы также обратим это внимание на создание надлежащей велосипедной инфраструктуры по обеим сторонам Петербургского шоссе, чтобы для тех людей, которые работают или живут в районе Петербургского шоссе, движение на велосипеде было бы максимально быстрым и комфортным», — сказал Свет.
Свет добавил, что пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта также будут благоустроены, а по возможности добавлено озеленение.
По словам Света, в ходе реконструкции Петербургского шоссе не останется без внимания и прилегающая к шоссе промзона, где дороги, особенно улица Бетоони, также находятся в очень плохом состоянии. Свет заверил, что улицу Панеэли тоже отремонтируют.
В случае с Петербургским шоссе было много разговоров о возможной поддержке со стороны государства, но оно не согласилось вкладывать деньги в новое строительство, заявив, что эта дорога принадлежит Таллинну.
По словам Света, в настоящее время планируется построить дорогу на деньги города.
При поддержке Евросоюза государство полностью реконструировало отрезок Петербургского, включающий развязку Вяо. Строительные работы длились почти два года и завершились в январе этого года.