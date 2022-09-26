Таллинн все-таки отремонтирует Петербургское шоссе

К настоящему времени почти закончены проектировочные работы участка Петербургского шоссе от улицы Маяка до Вяйке-Паала, и весной следующего года должны начаться работы по реконструкции, сообщил ERR вице-мэр Владимир Свет.

Участок довольно короткий, учитывая общую протяженность Петербургского шоссе. По словам Света, решение было принято с учетом строительных работ терминала Rail Baltic в Юлемисте.

«План состоит в том, что в следующем году начнутся связанные с Rail Baltic работы, и нам нужно было, чтобы наши инвестиции шли в том же ритме, что и Rail Baltic. На остальной части Петербургского шоссе, от улицы Вяйке-Паала до развязки Вяо, целая череда замечаний и предложений поступила от разных компаний находящихся рядом с шоссе. Каждый высказал идеи, как организовать подъезд к своему предприятию. Поскольку нам пришлось дольше заниматься проектными решениями, мы решили начать ремонт Петербургское шоссе поэтапно. Это также позволяет нам лучше планировать бюджет», — сказал Свет.

По словам вице-мэра, это не означает, что реновация Петербургского шоссе будет разбита на участки длиной в несколько сотен метров.