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Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина пропустит таллиннский турнир

rus.postimees.ee
Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина пропустит таллиннский турнир
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Елена Рыбакина.
Елена Рыбакина. Фото: KIMIMASA MAYAMA

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (WTA 22) сообщила организаторам Tallinn Open WTA 250, что из-за травмы пропустит таллиннский турнир.

Поскольку основной турнир еще не начался, главная судья Клэр Вуд изменила таблицу. В основной таблице появится имя одной счастливицы, проигравшей квалификационные игры.

Вместо Рыбакиной позицию в основной таблице получила Джил Тайхманн (WTA 31), которая выйдет против немки Лауры Зигемунд (WTA 175). Швейцарке предстояло сразиться с китаянкой Чжан Шуай (WTA 28), но теперь китаянка должна дождаться, пока ее соперница выйдет в квалификацию.

На турнир пройдет 21 теннисистка, шесть спортсменок смогут участвовать без квалификации, еще четыре – благодаря wild card и одна теннисистка на основании статуса (special exempt). В общей сложности на турнире Tallinn Open выступят 32 теннисистки. 

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