Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина пропустит таллиннский турнир

Поскольку основной турнир еще не начался, главная судья Клэр Вуд изменила таблицу. В основной таблице появится имя одной счастливицы, проигравшей квалификационные игры.

Вместо Рыбакиной позицию в основной таблице получила Джил Тайхманн (WTA 31), которая выйдет против немки Лауры Зигемунд (WTA 175). Швейцарке предстояло сразиться с китаянкой Чжан Шуай (WTA 28), но теперь китаянка должна дождаться, пока ее соперница выйдет в квалификацию.