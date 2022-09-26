Веломарафон Кырвемаа выиграли Герт Йыэяэр и Янелле Уйбоканд

Это мероприятие стало завершающим в сезоне цикла Sportland Kõrvemaa Quad. По итогам 2022 года лучшими в общем зачете стали Таави Лехемаа и Мерилин Юрисаар.

На старт 45-километровой основной дистанции веломарафона Кырвемаа вышло более 390 велосипедистов. Уверенную победу одержал Герт Йыэяэр (01:22:41). Второе место у Йостена Вайдема и третье – у Пеэтера Тарвиса.

Среди женщин первое место заняла Янелле Уйбоканд (01:33:02). Второй приехала Мари-Лийз Мыттус и на третьем месте Мерилин Юрисаар.

На сокращенную (18 км) дистанцию вышло 250 велосипедистов.

В детских заездах участвовало более 160 детей – все они получили сладкие призы, медали и дипломы.