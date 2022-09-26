В этом году в веломарафоне Кырвемаа в общей сложности участвовало 819 любителей спорта. Помимо основной, можно было проехать половинную (18 км) трассу, кроме того, проводились детские заезды.
Веломарафон Кырвемаа выиграли Герт Йыэяэр и Янелле Уйбоканд
Это мероприятие стало завершающим в сезоне цикла Sportland Kõrvemaa Quad. По итогам 2022 года лучшими в общем зачете стали Таави Лехемаа и Мерилин Юрисаар.
На старт 45-километровой основной дистанции веломарафона Кырвемаа вышло более 390 велосипедистов. Уверенную победу одержал Герт Йыэяэр (01:22:41). Второе место у Йостена Вайдема и третье – у Пеэтера Тарвиса.
Среди женщин первое место заняла Янелле Уйбоканд (01:33:02). Второй приехала Мари-Лийз Мыттус и на третьем месте Мерилин Юрисаар.
На сокращенную (18 км) дистанцию вышло 250 велосипедистов.
В детских заездах участвовало более 160 детей – все они получили сладкие призы, медали и дипломы.
Соревнования Sportland Kõrvemaa Quad состоят из лыжного марафона, весеннего забега, триатлона, лесного забега и велосипедного марафона. С результатами веломарафона и квадроциклов можно ознакомиться на сайте sport.sportlandkorvemaa.ee.