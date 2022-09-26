Модрич обновил возрастной рекорд сборной Хорватии

37-летний уроженец Задара Лука Модрич стал автором одного из голов хорватской сборной в матче Лиги наций с командой Австрии (3:1), пишет sport.ua. Полузащитник отличился в возрасте 37 лет и 16 дней. Он обошел Нико Ковача, который имеет в активе гол за сборную в возрасте 36 лет и 327 дней.