Пн, 26.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Двукратный олимпийский чемпион болен раком

rus.postimees.ee
Двукратный олимпийский чемпион болен раком
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Аксель Лунд Свиндаль.
Аксель Лунд Свиндаль. Фото: BEATE OMA DAHLE

У триумфатора двух Олимпиад в горнолыжном спорте Акселя Лунда Свиндаля диагностировали рак яичка. Бывший спортсмен начал борьбу с болезнью, сообщает rbc.ua

Чемпион Ванкувера-2010 и Пхенчхана-2018 уверен, что вовремя обратился к медикам.

«Я заметил изменения в своем теле. Не был уверен, что стоит беспокоиться, но решил провериться. Посетил врача, от которого меня быстро доставили в больницу, где его подозрения подтвердились. Рак яичка», – написал Свиндаль.

Экс-горнолыжник заявил, что прогнозы врачей пока положительные. Он уже начал информационную кампанию по продвижению внимательного отношения мужчин к проблемам со своим организмом.

«Знаю, что говорить о проблемах со здоровьем мужчины не умеют. Часто это первая необходимость, чтобы получить помощь и принять правильное решение пойти к врачу», – добавил норвежец.

Кто такой Аксель Лунд Свиндаль

Бывший норвежский горнолыжник. Был успешен во всех дисциплинах, кроме слалома.

Двукратный олимпийский чемпион (2010, 2018 гг.), 5-кратный чемпион мира и дважды победитель Кубка мира в общем зачете.

На Олимпиаде-2010 в канадском Ванкувере выиграл полный комплект медалей. Свиндаль завоевал золото в супергиганте, стал вторым в скоростном спуске и финишировал третьим в гигантском слаломе.

В 2018 году стал самым возрастным олимпийским чемпионом по горнолыжному спорту – 35 лет и 2 месяца. Завершил карьеру после Кубка мира-2019.

Ключевые слова
Наверх