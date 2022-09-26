Двукратный олимпийский чемпион болен раком

Чемпион Ванкувера-2010 и Пхенчхана-2018 уверен, что вовремя обратился к медикам.

«Я заметил изменения в своем теле. Не был уверен, что стоит беспокоиться, но решил провериться. Посетил врача, от которого меня быстро доставили в больницу, где его подозрения подтвердились. Рак яичка», – написал Свиндаль.

Экс-горнолыжник заявил, что прогнозы врачей пока положительные. Он уже начал информационную кампанию по продвижению внимательного отношения мужчин к проблемам со своим организмом.

«Знаю, что говорить о проблемах со здоровьем мужчины не умеют. Часто это первая необходимость, чтобы получить помощь и принять правильное решение пойти к врачу», – добавил норвежец.

Кто такой Аксель Лунд Свиндаль

Бывший норвежский горнолыжник. Был успешен во всех дисциплинах, кроме слалома.

Двукратный олимпийский чемпион (2010, 2018 гг.), 5-кратный чемпион мира и дважды победитель Кубка мира в общем зачете.

На Олимпиаде-2010 в канадском Ванкувере выиграл полный комплект медалей. Свиндаль завоевал золото в супергиганте, стал вторым в скоростном спуске и финишировал третьим в гигантском слаломе.

В 2018 году стал самым возрастным олимпийским чемпионом по горнолыжному спорту – 35 лет и 2 месяца. Завершил карьеру после Кубка мира-2019.