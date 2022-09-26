Рано утром в понедельник в Валгамаа загорелся грузовик, перевозивший свиней. В результате инцидента погибли 17 животных.
Фото ⟩ В Валгамаа загорелся перевозивший свиней грузовик
В Валгамаа загорелся перевозивший свиней грузовик
В 6.24 в центр тревоги поступило сообщение, что в Вяльякюла в Валга горит грузовик, где находились 120 свиней.
К тому времени, когда спасатели прибыли на место, часть животных уже находилась вне прицепа.
Спасатели выяснили, что горела шина прицепа. Из-за этого внутрь распространялся дым. Пожар локализовали примерно за полчаса.
В результате пожара погибли 17 свиней.
На место вызвали другой автомобиль предприятия и погрузили животных на него.