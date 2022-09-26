В Валгамаа загорелся перевозивший свиней грузовик

В 6.24 в центр тревоги поступило сообщение, что в Вяльякюла в Валга горит грузовик, где находились 120 свиней.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, часть животных уже находилась вне прицепа.

Спасатели выяснили, что горела шина прицепа. Из-за этого внутрь распространялся дым. Пожар локализовали примерно за полчаса.

В результате пожара погибли 17 свиней.