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В Валгамаа загорелся перевозивший свиней грузовик

BNS
В Валгамаа загорелся перевозивший свиней грузовик
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Свинья. Иллюстративное фото.
Свинья. Иллюстративное фото. Фото: Alexander Matvienko / PantherMedia / Alexander Matvienko

Рано утром в понедельник в Валгамаа загорелся грузовик, перевозивший свиней. В результате инцидента погибли 17 животных.

В 6.24 в центр тревоги поступило сообщение, что в Вяльякюла в Валга горит грузовик, где находились 120 свиней.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, часть животных уже находилась вне прицепа.

Спасатели выяснили, что горела шина прицепа. Из-за этого внутрь распространялся дым. Пожар локализовали примерно за полчаса.

В результате пожара погибли 17 свиней.

На место вызвали другой автомобиль предприятия и погрузили животных на него.

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