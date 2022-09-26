В Кассе по безработице зарегистрировано несколько тысяч украинских беженцев

Согласно предоставленной BNS статистике Кассы по безработице, за прошлую неделю с 19 по 25 сентября на учет встали 325 украинских беженцев.

На прошлой неделе сняты с учета в качестве безработных 75 человек, из них 33 перестали числиться безработными по собственному желанию, а 37 – как нашедшие работу. Всего сняты с учета 6838 человек, 5147 из них приступили к работе.

В Харьюмаа ищут работу 55,6% украинских беженцев, в Ида-Вирумаа 10,5%, а 9,6% в Тартуском уезде.

Женщины составляют 78,2%, а мужчины – 21,8% вставших на учет и получивших международную защиту беженцев, 11% относятся к возрастной группе 16–24 года, 76% к возрастной группе 25–54 года, а 13% – это люди старше 55 лет.

У 63% вставших на учет украинских беженцев высшее, а у 11,7% специальное образование, 8,3% не имеют специального образования, данные об образовании 16,9% вставших на учет не известны.

По последней специальности больше всего зарегистрировано работников сферы обслуживания и торговли – 19,8%, 15,8% составляют специалисты высшего уровня, 11,9% – техники и специалисты среднего звена, а 13,4% не имеют трудового стажа.