Пн, 26.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Пожарная тревога прервала занятия в здании Кесклиннаской русской гимназии на Юхкентали

В 11:20 добавлен комментарий школы
rus.postimees.ee
Пожарная тревога прервала занятия в здании Кесклиннаской русской гимназии на Юхкентали
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннской Центральной Русской Гимназии на улице Юхкентали.
Таллиннской Центральной Русской Гимназии на улице Юхкентали. Фото: tkvg.ee

Занятия в здании Кесклиннаской русской гимназии на улице Юхкентали были прерваны пожарной тревогой, сообщили Rus.Postimees очевидцы.

Около 10:20 26 сентября всех учеников вывели на улицу без верхней одежды. Дети не знали, является ли тревога учебной.

«Никто не знает, настоящая эта тревога или нет, стоим на поле. Ничего не говорят», - сообщили ученики родителям.

В 10:35 всех вернули в здание. Многие дети замерзли. Сегодня в Таллинне всего 10 градусов тепла.

«Это была учебная тревога. Всегда детей выводим на улицу. Дети были на улице недолго. Сейчас все на месте, учатся», - сообщили в 11.20 Rus.Postimees в администрации учебного заведения.

Ключевые слова
Наверх