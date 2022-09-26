Пожарная тревога прервала занятия в здании Кесклиннаской русской гимназии на Юхкентали

Около 10:20 26 сентября всех учеников вывели на улицу без верхней одежды. Дети не знали, является ли тревога учебной.

«Никто не знает, настоящая эта тревога или нет, стоим на поле. Ничего не говорят», - сообщили ученики родителям.

В 10:35 всех вернули в здание. Многие дети замерзли. Сегодня в Таллинне всего 10 градусов тепла.



«Это была учебная тревога. Всегда детей выводим на улицу. Дети были на улице недолго. Сейчас все на месте, учатся», - сообщили в 11.20 Rus.Postimees в администрации учебного заведения.