Занятия в здании Кесклиннаской русской гимназии на улице Юхкентали были прерваны пожарной тревогой, сообщили Rus.Postimees очевидцы.
Пожарная тревога прервала занятия в здании Кесклиннаской русской гимназии на Юхкентали
В 11:20 добавлен комментарий школы
Пожарная тревога прервала занятия в здании Кесклиннаской русской гимназии на Юхкентали
Около 10:20 26 сентября всех учеников вывели на улицу без верхней одежды. Дети не знали, является ли тревога учебной.
«Никто не знает, настоящая эта тревога или нет, стоим на поле. Ничего не говорят», - сообщили ученики родителям.
В 10:35 всех вернули в здание. Многие дети замерзли. Сегодня в Таллинне всего 10 градусов тепла.
«Это была учебная тревога. Всегда детей выводим на улицу. Дети были на улице недолго. Сейчас все на месте, учатся», - сообщили в 11.20 Rus.Postimees в администрации учебного заведения.
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