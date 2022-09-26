Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 13. «По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и семь взрослых», - сообщил Следственный комитет России.
Стрельба в школе Ижевска: 13 человек погибли, из них семеро детей
Стрелявший покончил с собой, сообщили в МВД. «В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», - заявили в пресс-службе ведомства.
Следственный комитет подтвердил, что нападавший совершил самоубийство. «Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось», - заявили в СКР.
Стрельба в школе Ижевска.
Stringer
Немного позже СКР заявил, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - это выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение».
«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», - говорится в сообщении СКР.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах.
6 человек погибли,20 пострадали. Ижевск,школа #88 pic.twitter.com/HQvCF552Zw— Aysel Sayyakh (@AyselSayyakh) September 26, 2022
Стрельба началась во время урока - мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.
Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы есть жертвы.
Стрельба в школе Ижевска.
Stringer
«В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», - сообщил Бречалов в своем телеграм-канале.
По его словам, в настоящее время в образовательном учреждении завершилась эвакуация.
«Весь периметр оцеплен, сейчас работают ФСБ, Росгвардия, следственные органы на объекте», - сообщил он.
В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.
Стрельба в школе Ижевска.
Stringer