Стрельба в школе Ижевска: 13 человек погибли, из них семеро детей

Стрельба началась во время урока - мужчина в чёрном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

Прибывший на место происшествия глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате стрельбы есть жертвы. Стрельба в школе Ижевска. Stringer

«В Удмуртии сегодня трагедия в Ижевске в школе 88. Пока неустановленный человек проник в школу, убил охранника, это уже известно. Есть жертвы среди детей и раненые», - сообщил Бречалов в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время в образовательном учреждении завершилась эвакуация.