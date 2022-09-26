Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 15, 11 погибших - это дети, сообщил Следственный комитет России (СКР). Нападение устроил 34-летний выпускник школы Артем Казанцев, он совершил самоубийство.
Стрельба в школе Ижевска: 15 человек погибли, из них 11 – дети. Что известно
«На настоящий момент следователями СКР установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых», – говорится в сообщении СКР.
Стрелявший покончил с собой, сообщили ранее в МВД. «В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», – заявили в пресс-службе ведомства. В СКР подтвердили, что нападавший совершил самоубийство.
«Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось», – заявили в СКР.
Там также сообщили, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение».
«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», – говорится в сообщении СКР.
Представитель Кремля назвал нападение на школу №88 терактом, совершенным «лицом, которое, судя по всему, принадлежит неофашистской организации или группировке».
Стрельба в школе Ижевска.
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Нападение на школу
Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах. Школа находится в центре Ижевска.
Стрельба началась во время урока - мужчина в черном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.
«Один охранник был убит непосредственно при входе. Второй охранник тоже был убит», – говорил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, охрану в школе «обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором».
По информации Бречалова, мужчина, устроивший стрельбу, находился на учете в психоневрологическом диспансере.
6 человек погибли,20 пострадали. Ижевск,школа #88 pic.twitter.com/HQvCF552Zw— Aysel Sayyakh (@AyselSayyakh) September 26, 2022
Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что нападавший «не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия».
Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.
«Сотрудниками полиции с места происшествия изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами и около 200 патронов калибра 9х18 мм. Откуда он взял оружие - будет теперь выяснять следствие», – рассказал Хинштейн.
Депутат также подтвердил, что стрелявший состоял на учете в ПНД, и уточнил его диагноз: шизофрения.
Стрельба в школе Ижевска.
Stringer
В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям – убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, и незаконный оборот оружия.
Это второй в этом году случай стрельбы по детям в России. В апреле житель Ульяновской области во время тихого часа ворвался в детский сад в поселке Вешкайма и открыл стрельбу из ружья ИЖ-27. Он застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой. Он состоял на учете как психически больной.
Стрельба в школе Ижевска.
Stringer