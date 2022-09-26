Стрельба в школе Ижевска: 15 человек погибли, из них 11 – дети. Что известно

«На настоящий момент следователями СКР установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых», – говорится в сообщении СКР.

Стрелявший покончил с собой, сообщили ранее в МВД. «В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», – заявили в пресс-службе ведомства. В СКР подтвердили, что нападавший совершил самоубийство.

«Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось», – заявили в СКР.

Там также сообщили, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение».

«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», – говорится в сообщении СКР.

Представитель Кремля назвал нападение на школу №88 терактом, совершенным «лицом, которое, судя по всему, принадлежит неофашистской организации или группировке».