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Стрельба в школе Ижевска: 15 человек погибли, из них 11 – дети. Что известно

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BBC News Русская служба
Стрельба в школе Ижевска: 15 человек погибли, из них 11 – дети. Что известно
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BBC
Стрельба в школе Ижевска.
Стрельба в школе Ижевска. Фото: Postimees

Число жертв стрельбы в школе №88 Ижевска выросло до 15, 11 погибших - это дети, сообщил Следственный комитет России (СКР). Нападение устроил 34-летний выпускник школы Артем Казанцев, он совершил самоубийство.

«На настоящий момент следователями СКР установлено, что в результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и четверо взрослых», – говорится в сообщении СКР.

Стрелявший покончил с собой, сообщили ранее в МВД. «В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой», – заявили в пресс-службе ведомства. В СКР подтвердили, что нападавший совершил самоубийство.

«Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не имелось», – заявили в СКР.

Там также сообщили, что личность напавшего на школу в Ижевске установлена - выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следователи проводят обыск по месту его жительства, «изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение».

«Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии», – говорится в сообщении СКР.

Представитель Кремля назвал нападение на школу №88 терактом, совершенным «лицом, которое, судя по всему, принадлежит неофашистской организации или группировке».

Стрельба в школе Ижевска.

Stringer

Нападение на школу

Сообщения о стрельбе в школе №88 на Пушкинской улице в Ижевске появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах. Школа находится в центре Ижевска.

Стрельба началась во время урока - мужчина в черном костюме ворвался в школу, застрелил двух охранников, а затем открыл стрельбу по детям и учителям.

«Один охранник был убит непосредственно при входе. Второй охранник тоже был убит», – говорил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, охрану в школе «обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором».

По информации Бречалова, мужчина, устроивший стрельбу, находился на учете в психоневрологическом диспансере.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что нападавший «не стоял на учете в Росгвардии как владелец оружия».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что человек, устроивший стрельбу в школе в Ижевске, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

«Сотрудниками полиции с места происшествия изъято две единицы огнестрельного оружия ограниченного поражения со спиленными номерами, переделанные под стрельбу боевыми патронами и около 200 патронов калибра 9х18 мм. Откуда он взял оружие - будет теперь выяснять следствие», – рассказал Хинштейн.

Депутат также подтвердил, что стрелявший состоял на учете в ПНД, и уточнил его диагноз: шизофрения.

Стрельба в школе Ижевска.

Stringer

В Удмуртии объявлен трехдневный траур по погибшим.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям – убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, и незаконный оборот оружия.

Это второй в этом году случай стрельбы по детям в России. В апреле житель Ульяновской области во время тихого часа ворвался в детский сад в поселке Вешкайма и открыл стрельбу из ружья ИЖ-27. Он застрелил двоих детей и нянечку, а затем покончил с собой. Он состоял на учете как психически больной.

Стрельба в школе Ижевска.

Stringer

BBC
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