Профессор политэкономии ⟩ Частные вузы предлагают выход из кризиса в высшем образовании

Государство по-прежнему ценит вклад Эстонской бизнес-школы (EBS) в подготовку докторантов по специальности «Предпринимательство и административное управление»: на докторантов бизнес-школа получает госзаказ. Финансовая поддержка со стороны государства также хорошо отработана в частных общеобразовательных школах. Частный сектор помогает сэкономить до 60 процентов государственных денег, расходуемых на одного учащегося.
В Эстонии существует 60 частных заведений, где учится 6,3 процента от всех учеников общеобразовательных школ. При этом их финансирование составляет всего лишь 4,3 процента от государственного финансирования общего образования. То есть на подготовку одного выпускника частной общеобразовательной школы государство тратит на треть меньше, чем на подготовку выпускника государственной.
Гимназии, в свою очередь, помогают государству сэкономить более 60 процентов расходов на одного ученика. В частных гимназиях учится около 1700 молодых людей. Финансовая поддержка на каждого учащегося составляет в среднем 1730 евро в год, что равняется 39 процентам от расходов на каждого учащегося в общеобразовательных школах.
На финансирование частных вузов, где учится примерно шесть процентов студентов, государство тратит 0,1 процента от общего бюджета, выделенного на высшее образование. При этом частным вузам удается организовать получение высшего образования более эффективно и с меньшими затратами, хотя качество остается таким же, как и в общественно-правовых университетах.
При условии, что мера софинансирования учебного процесса была бы пропорциональна средствам, выделяемым общеобразовательным школам, общий расход составил бы 1,5 процента от средств, выделяемых государством на высшее образование (четыре-пять миллионов евро в год). Небольшие деньги, выделяемые на высшее образование, могли бы использоваться эффективнее.