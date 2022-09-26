Профессор политэкономии ⟩ Частные вузы предлагают выход из кризиса в высшем образовании

Сейчас в Эстонии отсутствует равный доступ к образованию, особенно в сфере бизнеса, инфотехнологий и права. Для покрытия потребностей государства в этих специалистах должны существовать частные вузы. Если привлечь их к выполнению госзаказов на специалистов, то талантливые молодые люди с малыми финансовыми возможностями тоже могли бы получать образование по специальностям, которые сейчас по большей части платные.

По данным портала Haridussilm, треть всех получивших диплом о высшем образовании в области экономики, бизнеса и предпринимательства, учились в EBS.

Используемая сейчас модель, в которой государственный заказ на стратегически важные специальности подается лишь в один университет, создает монополию на обучение. Вдобавок к тому факту, что отсутствие конкуренции тормозит рост качества обучения, это также способствует деградации высококлассного образования в области экономики и бизнеса на эстонском языке.

Чтобы заработать деньги, частным вузам, где обучается экономике большое количество студентов, приходится все больше переходить на английский язык обучения. Предлагая одну лишь эстоноязычную учебную программу, выжить сложно. Поэтому высшая школа на эстонском языке неизбежно превращается в бедную родственницу.