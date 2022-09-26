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Профессор политэкономии ⟩ Частные вузы предлагают выход из кризиса в высшем образовании

Меэлис Китсинг
, ректор бизнес-школы Estonian Business School, профессор политэкономии
Частные вузы предлагают выход из кризиса в высшем образовании
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Студенты. Снимок иллюстративный.
Студенты. Снимок иллюстративный. Фото: 4 PM production/ Shutterstock
  • Государство недооценивает роль частного высшего образования
  • Частные вузы экономят государству деньги
  • Специалистам по бизнесу необходим английский

Рынок труда в Эстонии остро нуждается в экспертах в области бизнеса, информатики и права. Не стоит с завязанными глазами искать решение. Правильнее будет обратиться к тем возможностям, которые появляются при взаимодействии частного и общественного секторов. В последние десятилетия частные высшие школы внесли существенный вклад в потребности быстро меняющегося рынка труда в Эстонии. И сделано это было при малой поддержке со стороны государства и в неравных рыночных условиях, пишет ректор бизнес-школы Estonian Business School, профессор политэкономии Меэлис Китсинг.

Если частный вуз будет готовить востребованных на рынке труда специалистов и тем самым выполнять стратегические цели государства, то, по закону о высшем образовании, частная высшая школа может получать финансовую поддержку от государства. Однако Министерство образования до сих пор не было готово заключать административные договоры с частными высшими школами. С другой стороны, для частных высших школ действуют такие же строгие требования, как и для общественно-правовых. Частное высшее образование получает аккредитацию и оценивается на тех же основаниях. Таким образом ресурс частных высших школ остается невостребованным, а это помогло бы государству экономить деньги.

Распределение пособий в основном среди общественно-правовых университетов обосновано тем, что государство не хочет дублировать одни и те же специальности в разных университетах. Но как это отражается на качестве образования, если подготовка специалистов по какой-либо специальности проводится только в одном университете? По факту это порождает монополию, а не конкуренцию. Кто обеспечит то качество, которое ожидает государство?

Количество учеников в общеобразовательных школах Эстонии в течение последних десяти лет выросло на 15,2 процента, но при этом количество студентов за этот же период сократилось на 34 процента. Это указывает на падение конкурентоспособности эстонских вузов. Причина может быть в недостаточном финансировании, но скорее всего причина кроется в ограничении конкуренции, которую преподносят как стремление не допустить дублирование специальностей. Из-за этого частные вузы не могут участвовать в выполнении госзаказов на обучение специалистов.

Государство по-прежнему ценит вклад Эстонской бизнес-школы (EBS) в подготовку докторантов по специальности «Предпринимательство и административное управление»: на докторантов бизнес-школа получает госзаказ. Финансовая поддержка со стороны государства также хорошо отработана в частных общеобразовательных школах. Частный сектор помогает сэкономить до 60 процентов государственных денег, расходуемых на одного учащегося.

В Эстонии существует 60 частных заведений, где учится 6,3 процента от всех учеников общеобразовательных школ. При этом их финансирование составляет всего лишь 4,3 процента от государственного финансирования общего образования. То есть на подготовку одного выпускника частной общеобразовательной школы государство тратит на треть меньше, чем на подготовку выпускника государственной.

Гимназии, в свою очередь, помогают государству сэкономить более 60 процентов расходов на одного ученика. В частных гимназиях учится около 1700 молодых людей. Финансовая поддержка на каждого учащегося составляет в среднем 1730 евро в год, что равняется 39 процентам от расходов на каждого учащегося в общеобразовательных школах.

На финансирование частных вузов, где учится примерно шесть процентов студентов, государство тратит 0,1 процента от общего бюджета, выделенного на высшее образование. При этом частным вузам удается организовать получение высшего образования более эффективно и с меньшими затратами, хотя качество остается таким же, как и в общественно-правовых университетах.

При условии, что мера софинансирования учебного процесса была бы пропорциональна средствам, выделяемым общеобразовательным школам, общий расход составил бы 1,5 процента от средств, выделяемых государством на высшее образование (четыре-пять миллионов евро в год). Небольшие деньги, выделяемые на высшее образование, могли бы использоваться эффективнее.

Сейчас в Эстонии отсутствует равный доступ к образованию, особенно в сфере бизнеса, инфотехнологий и права. Для покрытия потребностей государства в этих специалистах должны существовать частные вузы. Если привлечь их к выполнению госзаказов на специалистов, то талантливые молодые люди с малыми финансовыми возможностями тоже могли бы получать образование по специальностям, которые сейчас по большей части платные.

По данным портала Haridussilm, треть всех получивших диплом о высшем образовании в области экономики, бизнеса и предпринимательства, учились в EBS.

Используемая сейчас модель, в которой государственный заказ на стратегически важные специальности подается лишь в один университет, создает монополию на обучение. Вдобавок к тому факту, что отсутствие конкуренции тормозит рост качества обучения, это также способствует деградации высококлассного образования в области экономики и бизнеса на эстонском языке.

Чтобы заработать деньги, частным вузам, где обучается экономике большое количество студентов, приходится все больше переходить на английский язык обучения. Предлагая одну лишь эстоноязычную учебную программу, выжить сложно. Поэтому высшая школа на эстонском языке неизбежно превращается в бедную родственницу.

Время от времени звучит мнение, что у нас и так много людей с экономическим образованием, куда еще? Важно здесь не количество, а качество. Уровень руководства во всем развитом мире становится все важнее. В Эстонии тоже нужно относиться к этому серьезно. С точки зрения макроэкономики качество руководства – это один из способов добиться экономического роста. Фирмы с хорошим руководством приглашают на работу высококлассных специалистов. Это способствует повышению производительности труда и росту фирмы.

Здесь частный вуз может действовать быстрее, постоянно идя в ногу с тенденциями развития и потребностями образования. Так, вуз гарантирует не только выполнение государственных требований к качеству, но и то, что полученное образование отвечает требованиям общества и рынка труда. Помимо традиционного обучения предпринимательству и экономике мы уже сейчас концентрируемся на продвижении цифровой эпохи и зеленой экономики.

Для создания и поддержания успешной конкуренции, а также для выправления соотношения доходов-расходов государственных инвестиций в образование следовало бы ввести государственное софинансирование частных вузов для проведения учебной работы. Точно так же, как это происходит при финансировании частных общеобразовательных школ и научной деятельности.

Образование должно предлагаться на открытом рынке, где присутствуют и частные вузы. Если высшая школа или конкретная специальность соответствует государственным нормам и получила аккредитацию, то у поступающего должно быть одинаковое право на государственное финансирование, независимо от формы собственности вуза.

Частные вузы уже сейчас вносят существенный вклад в достижение стратегических целей, заявленных в программе развития образования в Эстонии на 2021–2035 годы. Частные вузы имеют право участвовать во всех процессах на равных основаниях с общественно-правовыми университетами.

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