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Тысячи жителей Эстонии должны доплатить более 100 млн евро подоходного налога

rus.postimees.ee
Тысячи жителей Эстонии должны доплатить более 100 млн евро подоходного налога
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Деньги.
Деньги. Фото: Fotokaamera Canon EOS 60D on AS Uhinenud Ajalehed Marko Saarm

По данным Налогово-таможенного департамента (MTA), около 74 000 человек должны заплатить дополнительно 103 миллиона евро подоходного налога на основании деклараций о подоходном налоге за прошлый год.

В ведомстве также напоминают, что крайний срок уплаты подоходного налога, а также второй части земельного налога – 3 октября.

Кроме того, более 74 000 физических и юридических лиц должны к этой дате заплатить вторую часть земельного налога на общую сумму 25,4 млн евро, которая полностью поступает на счета местных самоуправлений, сообщили в Налогово-таможенном департаменте.

Земельный налог оплачивается в двух частях, если его сумма в пределах одного самоуправления превышает 64 евро. Крайним сроком оплаты первой части было 31 марта, когда нужно было заплатить не менее половины, но не менее 64 евро, а остаток можно оплатить до 3 октября.

В случае возникновения трудностей с единовременной оплатой налога, в Налогово-таможенный департамент можно подать ходатайство о рассрочке.

В MTA напомнили, что самый простой способ проверить, сколько подоходного налога или земельного налога необходимо заплатить, — это воспользоваться системой самообслуживания MTA.

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