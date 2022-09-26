Тысячи жителей Эстонии должны доплатить более 100 млн евро подоходного налога

В ведомстве также напоминают, что крайний срок уплаты подоходного налога, а также второй части земельного налога – 3 октября.

Кроме того, более 74 000 физических и юридических лиц должны к этой дате заплатить вторую часть земельного налога на общую сумму 25,4 млн евро, которая полностью поступает на счета местных самоуправлений, сообщили в Налогово-таможенном департаменте.

Земельный налог оплачивается в двух частях, если его сумма в пределах одного самоуправления превышает 64 евро. Крайним сроком оплаты первой части было 31 марта, когда нужно было заплатить не менее половины, но не менее 64 евро, а остаток можно оплатить до 3 октября.

В случае возникновения трудностей с единовременной оплатой налога, в Налогово-таможенный департамент можно подать ходатайство о рассрочке.