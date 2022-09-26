Во вторник хорошенько бахнет

В приключенческих фильмах незваных космических гостей уничтожали, но в реальности всё несколько иначе. От «распыления» объекта, приближающегося к нам, было решено отказаться — вместо одного большого удара это может привести к граду более мелких. Цель состоит в том, чтобы сбить космическое тело с угрожающей Земле орбиты. На этот раз новая возможность испытаний появилась в 11 миллионов километров от Земли, и этот астероид вообще не подвергает опасности Землю.

Судя по кратерам на поверхности Луны, всё, что столкнулось с ней, пролетало мимо Земли. Каждый год в Луну врезается примерно на 33 000 метеоритов размером с шарик для настольного тенниса. Каждый такой удар похож на взрыв 2,5 килограммов взрывчатки. Каждые четыре года с луной сталкиваются – или по крайней мере сталкивались – космические объекты диаметром 2,5 метра. Такие столкновения уже соответствуют взрыву тысячи тонн TNT.