В Ülemiste City впервые в Эстонии предоставят возможность пройти курсы зарубежных университетов

Большим бонусом также являются предлагающиеся в рамках проекта программы микростепеней, благодаря которым сотрудник имеет возможность расширить свои карьерные возможности. В этом году к уникальной программе примкнули престижные зарубежные вузы во главе с Ольборгским университетом. Профессор университета и исследователь Дэвид Якобсен сказал, что проблемы между учебными заведениями и бизнес-средой не новы, но дигитализация усугубляет их.

«С начала XII века университет находится в центре двух аспектов: с одной стороны, необходимо выполнять полномочия, необходимые в бизнес-секторе, но в то же время необходимо поддерживать развитие критически мыслящей личности», – говорит Якобсен.

По его словам, с каждым годом углубляется тенденция, когда все меньше внимания уделяется гуманитарному образованию и все больше бизнес-навыкам.

«Например, рациональное мышление, где в идеале мы должны развивать свои логические, математические и технологические навыки. В то же время мы не можем забывать, что одними только этими навыками мы не решим фундаментальные и нравственные проблемы, которые ждут нас в будущем", - сказал он.

Кредитная программа обучения – это программа, которая является посредником в получении высшего, профессионального и университетского образования для предприятий и сотрудников Ülemiste City. Для сотрудников городка курсы бесплатны, для других платные. На платформе krediit.ee в год доступно 400-500 различных курсов. Среди прочего, курсы можно найти в восьми эстонских учебных заведениях – Эстонском университете предпринимательства Mainor, Таллиннском техническом университете, Таллиннском университете, Эстонской Художественной академии, Тартуском университете, Эстонском университете естественных наук, Таллиннской экономической школе, Таллиннском университете здравоохранения и в Тартуском колледже прикладных наук.