С 2020 года кредитная программа обучения в Ülemiste City объединила предприятия и крупные школы Эстонии, предлагая возможность для находящихся в Ülemiste City фирм в течении года в определенном объеме использовать учебные часы. В преддверии нового сезона будет шанс обучиться и в зарубежнах университетах.
В Ülemiste City впервые в Эстонии предоставят возможность пройти курсы зарубежных университетов
И молодым людям, которые только выходят на рынок труда, и уже работающим людям следует понимать, что в течение их жизни одной специальности будет недостаточно. Нужно быть готовым к постоянному переобучению или повышению квалификации. Такая тенденция была подтверждена данными статистического центра, которые показывают, что обучение на протяжении всей жизни становится все более популярным. Количество обучающихся за десять лет выросло на 54 процента.
«Кредитная программа обучения – это уникальная возможность усилить потенциал эстонских и международных вузов, учитывая скорость быстро изменяющегося рынка труда и связать в своем обучении актуальность многолетнего опыта с научными достижениями. Я уверена, что лучший способ развивать свою деятельность – это сочетать образование и предпринимательский опыт и объединять школьные требования, – сказала Кади Пярнитс, председатель правления Mainor AS, которая занимается развитием Ülemiste City. – Предыдущие годы показали, что кредитная программа обучения представляет большой интерес для предприятий и сотрудников – самосовершенствование и постоянное саморазвитие, безусловно, являются приоритетом для общества нашего городка».
Энекен Титов, член правления Mainor AS и профессор эстонского университета предпринимательства Mainor, отметил, что самыми популярными вопросами в предыдущие годы были связанные с психологией – как в отношении самоорганизации, так и в отношении разрешения конфликтов.
«Также популярны вопросы, связанные со здоровьем и сферой бизнеса в целом, – добавил он. – Уникальная и удобная платформа обучения, где есть разнообразный выбор курсов и очень востребованные учебные заведения в одном месте – это совершенно уникально».
Большим бонусом также являются предлагающиеся в рамках проекта программы микростепеней, благодаря которым сотрудник имеет возможность расширить свои карьерные возможности. В этом году к уникальной программе примкнули престижные зарубежные вузы во главе с Ольборгским университетом. Профессор университета и исследователь Дэвид Якобсен сказал, что проблемы между учебными заведениями и бизнес-средой не новы, но дигитализация усугубляет их.
«С начала XII века университет находится в центре двух аспектов: с одной стороны, необходимо выполнять полномочия, необходимые в бизнес-секторе, но в то же время необходимо поддерживать развитие критически мыслящей личности», – говорит Якобсен.
По его словам, с каждым годом углубляется тенденция, когда все меньше внимания уделяется гуманитарному образованию и все больше бизнес-навыкам.
«Например, рациональное мышление, где в идеале мы должны развивать свои логические, математические и технологические навыки. В то же время мы не можем забывать, что одними только этими навыками мы не решим фундаментальные и нравственные проблемы, которые ждут нас в будущем", - сказал он.
Кредитная программа обучения – это программа, которая является посредником в получении высшего, профессионального и университетского образования для предприятий и сотрудников Ülemiste City. Для сотрудников городка курсы бесплатны, для других платные. На платформе krediit.ee в год доступно 400-500 различных курсов. Среди прочего, курсы можно найти в восьми эстонских учебных заведениях – Эстонском университете предпринимательства Mainor, Таллиннском техническом университете, Таллиннском университете, Эстонской Художественной академии, Тартуском университете, Эстонском университете естественных наук, Таллиннской экономической школе, Таллиннском университете здравоохранения и в Тартуском колледже прикладных наук.
На международном уровне предоставлен университет Казимираса Симонавичюса из Литвы, Ольборгский университет из Дании и Вильнюсский колледж. С января к программе присоединятся университет Каназава из Японии и Университет Аркада из Финляндии.