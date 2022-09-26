Спецрепортаж ⟩ Бегство россиян в Грузию: страх в очередях на границе, взятки и осознание катастрофы

Но ажиотаж возник не 21 сентября, а еще в феврале, сразу после вторжения России в Украину, когда поток россиян направился во всех доступных направлениях, а особенно - в страны с безвизовым режимом. Многие полетели, но тысячи беглецов выбрали сухопутные варианты, и один из самых популярных - в Грузию, через Верхний Ларс. Уже тогда в очереди стояли по несколько часов, но теперь один из собеседников Rus.Postimees ждет с полудня 23 сентября и до сих пор находится примерно в километре от границы.