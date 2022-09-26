Уже пятые сутки после объявления мобилизации в России гигантская автомобильная пробка стоит перед российско-грузинской границей в североосетинском Верхнем Ларсе. По сообщениям грузинской прессы, к утру понедельника она увеличилась до 20 километров, в ней накопилось до 3000 автомобилей. Вдоль очереди машин люди идут пешком, с чемоданами и детьми, едут на велосипедах, самокатах и роликах. Сообщают о трудностях с водой и едой.
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Спецрепортаж ⟩ Бегство россиян в Грузию: страх в очередях на границе, взятки и осознание катастрофы
Бегство россиян в Грузию: страх в очередях на границе, взятки и осознание катастрофы
Но ажиотаж возник не 21 сентября, а еще в феврале, сразу после вторжения России в Украину, когда поток россиян направился во всех доступных направлениях, а особенно - в страны с безвизовым режимом. Многие полетели, но тысячи беглецов выбрали сухопутные варианты, и один из самых популярных - в Грузию, через Верхний Ларс. Уже тогда в очереди стояли по несколько часов, но теперь один из собеседников Rus.Postimees ждет с полудня 23 сентября и до сих пор находится примерно в километре от границы.