Стартует программа по робототехнике и програмированнию для школьников

В течение двух месяцев ученики могут испытать себя, решая задачи по робототехнике, цифровому искусству и программированию.

Мероприятие для школьников является частью международной программы по программированию Code Week и продлится до 18 ноября. Задания собраны в коллекции ProgeTiigri и могут решаться в классе, в кружке или с друзьями, с помощью компьютеров, роботов или без устройства.

По словам Кирке Касари, руководителя программы департамента образования и молодежи ProgeTiigri и молодежи, цель мероприятия — поделиться хорошим опытом, сотрудничать и вдохновлять друг друга. «Делясь своими идеями и опытом, мы все учимся, и поэтому у студентов также есть больше возможностей для хорошей подготовки к будущему. В этом году мероприятие немного более особенное. По случаю 10-летия программы ProgeTiigri мы также объявляем конкурс анимации и игр. Там студенты получают возможность проверить свои навыки программирования и креативность, а у нас есть хорошая возможность собрать на память захватывающие анимации и игры», — сказала Касари.

В предыдущие годы в мероприятии приняли участие более 36 000 школьников. «Дети в детском саду сделали свои первые шаги в программировании с помощью блоков Lego, роботов-панд, улиток и пчел. Старшие школьники экспериментировали с 3D-искусством, пилотировали дронов и роботов. Ученики также смогли попробовать свои силы в качестве учителей, направляя своих однокурсников, учителей и родителей», — рассказала Касари.

Как и каждый год, организаторы приглашают всех желающих отметить свои кружки на карте Code Week общеевропейской недели программирования. В прошлом году Эстония заняла третье место среди стран с 625 кружками. Также среди участников будут разыграны различные призы.

Программа «Творцы будущего ProgeTiigri» проводится уже в пятый раз. В прошлом году более 6000 студентов решали задачи и участвовали в мастер-классах и различных мероприятиях.

Цель программы ProgeTiigri — повышение технологической грамотности и цифровых навыков школьников. Программу координирует департамент образования и молодежи, а деятельность программы поддерживает социальный фонд Европейского Союза.