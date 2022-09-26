Погранслужба Финляндии: за выходные в страну въехали около 17 000 россиян

По данным Пограничной службы, в общей сложности в Финляндию за выходные приехало около 17 тысяч россиян, из них большинство – более 15 тысяч – прибыло в страну через пункты пропуска в Юго-Восточной Финляндии.

Вместе с этим, обратно в Россию за выходные уехало в общей сложности 9300 россиян.

На МАПП Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра очереди были непрерывными в течение всей ночи, и ожидается, что в ближайшие дни движение из России в Финляндию возрастет еще сильнее.

«Кривая идет вверх в связи с изменившейся ситуацией в России», – говорит начальник Микко Хямяляйнен из Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.

Вчера издание «Медуза» сообщило, что Россия планирует закрыть свои границы для мужчин мобилизационного возраста.