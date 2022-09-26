Сегодня специальная комиссия по борьбе с коррупцией выслушает Кейт Пентус-Розиманнус

В случае, если комиссия проголосует за открытое заседание, трансляцию можно будет посмотреть в интернете.

По словам председателя комиссии Марта Хельме, цель встречи – получить как можно более четкое представление о роли министра в его назначении кандидатом в члены Счетной палаты Европы.

«Необходимо иметь четкое представление о том, в какой мере министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус участвует в выдвижении себя кандидатом в члены Контрольного совета, могло ли это быть нарушением закона о коррупционной практике», – сказал Хельме.

Помимо министра финансов, на заседание также были приглашены государственный секретарь Таймар Петеркоп и государственный контролер Янар Хольм.

Эту же тему комитет обсуждал и на предыдущем заседании 19 сентября. Затем присутствовали канцлер Министерства финансов Мерике Сакс и Стивен-Христо Эвестус, председатель правления общественной организации «Эстония без коррупции». Заседание, запланированное на четверг, 22 сентября, не состоялось.