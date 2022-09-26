Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией обсуждает сегодня во второй половине дня назначение министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус кандидатом в члены Европейской счетной палаты. В начале сессии комитет также принимает решение сделать ли сессию публичной.
Сегодня специальная комиссия по борьбе с коррупцией выслушает Кейт Пентус-Розиманнус
В случае, если комиссия проголосует за открытое заседание, трансляцию можно будет посмотреть в интернете.
По словам председателя комиссии Марта Хельме, цель встречи – получить как можно более четкое представление о роли министра в его назначении кандидатом в члены Счетной палаты Европы.
«Необходимо иметь четкое представление о том, в какой мере министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус участвует в выдвижении себя кандидатом в члены Контрольного совета, могло ли это быть нарушением закона о коррупционной практике», – сказал Хельме.
Помимо министра финансов, на заседание также были приглашены государственный секретарь Таймар Петеркоп и государственный контролер Янар Хольм.
Эту же тему комитет обсуждал и на предыдущем заседании 19 сентября. Затем присутствовали канцлер Министерства финансов Мерике Сакс и Стивен-Христо Эвестус, председатель правления общественной организации «Эстония без коррупции». Заседание, запланированное на четверг, 22 сентября, не состоялось.
Специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией осуществляет парламентарный надзор за применением противокоррупционных мер. Комиссия обсуждает возможные случаи коррупции, в которых задействованы указанные в законе должностные лица, дает оценку этим случаям, осуществляет надзор за соблюдением членами Рийгикогу ограничений на деятельность, а также проверяет декларации экономических интересов. Один раз в год комиссия представляет Рийгикогу обзор своей деятельности.