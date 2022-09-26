Евгений Пригожин впервые признал свою связь с «ЧВК Вагнера»

В ответе на сайте принадлежащей ему группы компаний «Конкорд» Пригожин заявил, что сам создал ЧВК в 2014 году. По его словам, он сам собрал компанию «на одном из полигонов» после того, как убедился в неэффективности поддержки существующих формирований, планировавших участвовать в войне на востоке Украины, пишет «Радио Свобода».

По словам Пригожина, он долгое время избегал признания связи с группой, чтобы не подставить ее участников, которых он назвал «основой русского патриотизма». Он заявил, что группа отбила у украинской армии аэропорт в Луганске «и много других территорий» в 2014 году, и назвал их героями, «защищавшими сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев».

Ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к «ЧВК Вагнера» и судился с журналистами, которые называли его владельцем компании, напоминает «Медуза». Например, в августе 2022 года Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что Пригожин является хозяином ЧВК.

Помимо исков к тем, кто называл его владельцем ЧВК, Пригожин летом 2022 года воспользовался правом на забвение, чтобы убрать из выдачи поисковиков в России материалы о его связях с группировкой, напоминает «Агентство».

В 2019 году издание The Bell в своём расследовании утверждало, что Пригожин был привлечён к созданию группы Вагнера по инициативе Генерального штаба российской армии. По словам их источников, идея создания частной военной компании появилась в Генштабе после закрытой встречи с создателем одной из первых в мире ЧВК Эбеном Барлоу.

Пригожина, который был крупным подрядчиком армии, источники издания описали как «деятельного человека», который «умеет добиваться своего» и к тому же знаком с Путиным. В комментарии к тому материалу бизнесмен свою связь с группой Вагнера отрицал.