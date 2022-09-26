ГРАФИК ⟩ «Помогать нужно, но в какой-то момент чаша переполняется». Соседи были вынуждены ухаживать за беспокойной старушкой

45-летняя Кайса (имя изменено), проживающая в Таллинне, познакомилась с Хельми (имя изменено), которая живет с ней в одном многоквартирном доме, около пяти лет назад. По словам Кайсы, нынешняя 89-летняя соседка была очень общительной и с ней всегда было интересно поговорить. Иногда Хельми приглашала в гости соседей, просила немного помочь с повседневными делами – но со временем пожеланий становилось все больше.