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ГРАФИК ⟩ «Помогать нужно, но в какой-то момент чаша переполняется». Соседи были вынуждены ухаживать за беспокойной старушкой

Александра Саарнийт
, журналист
«Помогать нужно, но в какой-то момент чаша переполняется». Соседи были вынуждены ухаживать за беспокойной старушкой
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Хотя соседи престарелой дамы, нуждающейся в уходе, устали и сыты по горло, они не смели отказать ей в помощи. Потому что если они этого не будут делать, то никто не будет.
Хотя соседи престарелой дамы, нуждающейся в уходе, устали и сыты по горло, они не смели отказать ей в помощи. Потому что если они этого не будут делать, то никто не будет. Фото: Illustratsioon: Artur Kuus

Хотя местное самоуправление и должно заниматься пожилыми людьми, которые живут одни и нуждаются в помощи, там часто не осведомлены об их существовании и потребности в помощи, а в отсутствие близких проблемы старика берут на себя, например, отзывчивые соседи.

45-летняя Кайса (имя изменено), проживающая в Таллинне, познакомилась с Хельми (имя изменено), которая живет с ней в одном многоквартирном доме, около пяти лет назад. По словам Кайсы, нынешняя 89-летняя соседка была очень общительной и с ней всегда было интересно поговорить. Иногда Хельми приглашала в гости соседей, просила немного помочь с повседневными делами – но со временем пожеланий становилось все больше.

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