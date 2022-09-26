Хотя местное самоуправление и должно заниматься пожилыми людьми, которые живут одни и нуждаются в помощи, там часто не осведомлены об их существовании и потребности в помощи, а в отсутствие близких проблемы старика берут на себя, например, отзывчивые соседи.
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ГРАФИК ⟩ «Помогать нужно, но в какой-то момент чаша переполняется». Соседи были вынуждены ухаживать за беспокойной старушкой
«Помогать нужно, но в какой-то момент чаша переполняется». Соседи были вынуждены ухаживать за беспокойной старушкой
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