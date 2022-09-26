С 30 сентября по 2 октября в Саку Суурхалль вновь состоится традиционный фестиваль конного спорта Tallinn International Horse Show.
На следующих выходных в Таллинне пройдет Tallinn International Horse Show
Главными событиями мероприятия станут музыкальная произвольная программа этапа Кубка мира по выездке, которая состоится 1 октября, а 2 октября будет проходить этап Кубка мира по конкуру. Также в субботу вечером пройдет захватывающее состязание по преодолению шести препятствий.
Традиционно в промежутках между соревнованиями запланированы различные развлечения. Так, в этом году публику порадует легендарный укротитель животных Санти Серра из Испании, который представит музыкальную шоу-программу с лошадьми, собакой и орлом.
Tallinn International Horse Show сочетает в себе конный спорт высшего уровня, живую музыку и настоящие впечатления от мира лошадей. Более 150 волонтеров и тысячи зрителей помогают в подготовке и проведении трехдневного конного фестиваля.