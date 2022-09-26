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Пьяный мужчина упал с высоты: на помощь поспешили спасатели

rus.postimees.ee
Пьяный мужчина упал с высоты: на помощь поспешили спасатели
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Фото: Margus Ansu

Сегодня, 26 сентября, незадолго до часу дня спасателей позвали на помощь в Тарту к Sadamateater, где, как сообщалось, в иле увяз человеке.

На месте происшествия выяснилось, что мужчина упал с бетонного ограждения с высоты около полутора метров и уже не может самостоятельно выбраться, сообщил руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк. Из-за низкого уровня воды в Эмайыги падение закончилось застреванием в иле.

У попавшего в беду были признаки алкогольного опьянения, он также получил травмы при падении, в связи с чем его передали медикам машины скорой помощи.

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