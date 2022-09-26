Пьяный мужчина упал с высоты: на помощь поспешили спасатели

На месте происшествия выяснилось, что мужчина упал с бетонного ограждения с высоты около полутора метров и уже не может самостоятельно выбраться, сообщил руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк. Из-за низкого уровня воды в Эмайыги падение закончилось застреванием в иле.