Сегодня, 26 сентября, незадолго до часу дня спасателей позвали на помощь в Тарту к Sadamateater, где, как сообщалось, в иле увяз человеке.
Пьяный мужчина упал с высоты: на помощь поспешили спасатели
Пьяный мужчина упал с высоты: на помощь поспешили спасатели
На месте происшествия выяснилось, что мужчина упал с бетонного ограждения с высоты около полутора метров и уже не может самостоятельно выбраться, сообщил руководитель по коммуникации Лыунаского спасательного центра Марек Кийк. Из-за низкого уровня воды в Эмайыги падение закончилось застреванием в иле.
У попавшего в беду были признаки алкогольного опьянения, он также получил травмы при падении, в связи с чем его передали медикам машины скорой помощи.