Бизнесмен Маргус Линнамяэ покупает 70 процентов компании Confido

Как пояснил один из собственников KT Holding Тармо Лаанету, Confido совершил мощный рывок в развитии, однако концерн пока еще только в начале пути.

«Мы по-прежнему в фазе активного роста, идут капиталоемкие инвестиции и, чтобы их реализовать, я считаю необходимым привлечь инвестора с сильными финансовыми показателями», - отметил Лаанету.

Маргус Линнамяэ, комментируя сделку, отметил, что он долгое время с интересом следил за развитие Confido и рад приобрести контрольный пакет предприятия с таким большим потенциалом.

После того, как сделка вступит в силу, Маргусу Линнамяэ будет принадлежать 70 процентов предприятия, Тармо Лаанету 20 процентов и Кади Ламбот 10 процентов. Стороны договорились не обнародовать стоимость договора и прочие его подробности.

Консолидированный доход от продаж Confido Healthcare Group за 2021 год составил 24,22 млн евро, а прибыль до вычета (EBITDA) - 957 000 евро.

В состав Confido Grupp входя такие медицинские предприятия, как Perekliinik (Семейная клиника), Sisekliinik (Клиника внутренних болезней), Naha- ja laserravi kliinik (Клиника кожных заболеваний), Kirurgiakliinik (Хирургическая клиника), Vaimse tervise kliinik (Клиника душевного здоровья), Ennetuse ja taastusravi kliinik (Клиника восстановительной терапии), Õenduskeskus (Сестринский центр), Radioloogiakeskus (Радиологический центр), Töötervise keskus (Центр гигиены труда) и Esteetika kliinik (Клиника эстетики).