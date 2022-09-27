В начале сентября руководство «Газпрома» подтвердило, что прокачка природного газа по трубопроводу «Северный поток» полностью остановлена.
Игорь Грецкий ⟩ Газовый шантаж потерпел крах
Кремль сделал ставку на то, что дефицит российского газа вызовет в Европе рецессию и массовое недовольство растущими ценами за отопление. Москва предлагает решение для созданной ею же проблемы – запуск «Северного потока-2», снятие с России всех санкций и прекращение военной помощи Украине, пишет научный сотрудник Института внешней политики Эстонии Игорь Грецкий.
Энергетический шантаж – излюбленный инструмент Владимира Путина во внешней политике. Первое время подобные угрозы применялись преимущественно в отношении соседей по постсоветскому пространству.
Первые сигналы тревоги
География применения Кремлем энергетического шантажа существенно расширилась, когда в июле 2008 года российская компания «Транснефть» вдвое сократила поставки нефти в Чехию – после того, как в Праге было подписано соглашение о размещении элементов противоракетной обороны США. Подобные события активизировали дискуссии о необходимости снижения зависимости от России в импорте энергоресурсов.
За проявленную тогда беспечность в вопросах энергетической стратегии Европа платит сейчас достаточно высокую цену. Вторжение в Украину и остановка «Северного потока» привели к тому, что с начала года цена фьючерсов на природный газ выросла в 3–4 раза. Тем не менее возможности Путина шантажировать Европу поставками газа не безграничны.
Германия приходит в себя
Страны Европы постепенно адаптируются к тому шоку, который был вызван остановкой «Северного потока». Ключевой тут является ситуация в Германии. В марте этого года глава концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что Германия может отказаться от российского газа лишь к 2025 году. «По нашим оценкам, на отказ от российского газа потребуется три года», – сказал Бирнбаум агентству Reuters.
Сейчас очевидно, что Путин вынуждает Берлин форсировать этот процесс и двигаться с существенным опережением. Правительство Германии сумело очень быстро и эффективно принять необходимые меры по адаптации к новым условиям. Во-первых, к середине августа газохранилища Германии были заполнены на 77 процентов, а скорость их заполнения составляла примерно 5 процентов в неделю. На данный момент этот показатель, вероятно, превышает рубеж в 90 процентов, что позволяет покрыть 100 дней отопительного сезона.
Во-вторых, очень оперативно была найдена альтернатива российскому газу. Место ключевого поставщика для Германии теперь занимает Норвегия. Ее компании пообещали держать уровень поставок так долго, сколько понадобится. Кроме этого Германия увеличила закупки сжиженного газа через нидерландские морские порты. Наконец, правительство Олафа Шольца сообщило, что привлечет четыре мобильных СПГ-терминала, два из которых заработают уже предстоящей зимой.
Россия снижает обороты
Последствия разрыва экономических связей с ЕС негативно сказываются на России. Даже несмотря на возросшие биржевые цены на нефть и газ, российский бюджет испытывает сейчас колоссальные сложности из-за резко увеличившихся расходов на войну с Украиной. Весной долларовые поступления были рекордно высокими, однако текущий бюджет является дефицитным и останется им по меньшей мере и в следующем году. Возможности для покрытия дефицита ограничены.
Под беспрецедентно мощным санкционным воздействием экономика РФ сжимается в объеме. Снижаются поступления от акцизов и налога на прибыль, рвутся цепочки, уходят поставщики, теряются рынки сбыта. С проблемами критического масштаба столкнулись такие отрасли, как автомобилестроение, машиностроение, металлургия и добыча угля. В предкризисном состоянии замерла и строительная отрасль. На этом фоне сокращаются доходы и расходы населения РФ. Косвенно об этом свидетельствует падение поступлений бюджета от НДС – в мае они просели более чем на 50 процентов.
Неизбежно усугубят ситуацию в экономике РФ ограничения ЕС на закупку российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Они вступят в силу 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года соответственно.
Нефть и нефтепродукты являются важнейшей статьей обеспечения поступлений в российский бюджет – около 30– 35 процентов. Полностью компенсировать потерю европейского рынка сбыта российские нефтяники не смогут.
Зима в Европе по-новому
Для правительств стран ЕС предстоящая зима будет серьезным испытанием. Однако замедление роста мировой экономики и постепенная адаптация Европы к новой реальности в отношениях с РФ будут способствовать плавному снижению цены на нефть и природный газ.
Применение Путиным «энергетической дубинки» окончательно привело европейские страны к общему осознанию всех рисков, которые несет чрезмерная зависимость от одного поставщика энергоресурсов. И нет сомнений в том, что отныне вопросы энергетической безопасности будут одним из самых важных приоритетов внешней политики ЕС.