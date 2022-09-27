Игорь Грецкий ⟩ Газовый шантаж потерпел крах

Сейчас очевидно, что Путин вынуждает Берлин форсировать этот процесс и двигаться с существенным опережением. Правительство Германии сумело очень быстро и эффективно принять необходимые меры по адаптации к новым условиям. Во-первых, к середине августа газохранилища Германии были заполнены на 77 процентов, а скорость их заполнения составляла примерно 5 процентов в неделю. На данный момент этот показатель, вероятно, превышает рубеж в 90 процентов, что позволяет покрыть 100 дней отопительного сезона.

Во-вторых, очень оперативно была найдена альтернатива российскому газу. Место ключевого поставщика для Германии теперь занимает Норвегия. Ее компании пообещали держать уровень поставок так долго, сколько понадобится. Кроме этого Германия увеличила закупки сжиженного газа через нидерландские морские порты. Наконец, правительство Олафа Шольца сообщило, что привлечет четыре мобильных СПГ-терминала, два из которых заработают уже предстоящей зимой.

Россия снижает обороты

Последствия разрыва экономических связей с ЕС негативно сказываются на России. Даже несмотря на возросшие биржевые цены на нефть и газ, российский бюджет испытывает сейчас колоссальные сложности из-за резко увеличившихся расходов на войну с Украиной. Весной долларовые поступления были рекордно высокими, однако текущий бюджет является дефицитным и останется им по меньшей мере и в следующем году. Возможности для покрытия дефицита ограничены.