В почти сорока школах пройдут проверки

В рамках рейда инспекторы проверят состояние пожарной безопасности школьных зданий, в том числе соответствие требованиям, средства обнаружения пожара, возможные пожарные риски и пути эвакуации и их проходимость. Идаский спасательный центр ознакомил учебные заведения Ида- и Ляэне-Вирумаа с требованиями пожарной безопасности в ходе онлайн-информационного дня, который прошел 8 сентября.

В ходе проверок в 2021 году Спасательный департамент обнаружил в Ида-Вирумаа 28 не отвечающих требованиям пожарной безопасности учреждений, из которых в десяти случаях было начато производство о проступке, а в девяти – административное производство. В Ляэне-Вирумаа были недочеты в противопожарной безопасности у 15 учебных заведений, в двух случаях были начаты производства о проступках, а в восьми случаях – административные производства. Больше всего недостатков было выявлено в прошлом году в отношении эвакуационных путей и выходов, а также противопожарных преград.