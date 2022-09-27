Пожары в Испании преподают урок ЕС

К середине августа власти Испании зарегистрировали 45 больших лесных пожаров, в результате которых сгорело почти 265 000 гектаров земли. Печальный рекорд заставил забить тревогу и побудил правительство во главе с Педро Санчесом принять чрезвычайные меры.

В этом году Испания оказалась самой пострадавшей от лесных пожаров страной в Евросоюзе, однако эта беда коснулась не одной Испании. Согласно данным Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS), к концу июля в ЕС выгорело около 660 000 гектаров, что в несколько раз больше среднего показателя за 2006–2021 годы (150 000 гектаров).

Лесные пожары в Испании не новость, и в последние годы их количество увеличилось. По данным Министерства экологического перехода и демографической проблемы, более половины пожаров являются результатом умышленных действий человека, а на неосторожность и несчастные случаи приходится лишь 28 процентов.

В связи с этим страна значительно увеличила число пожарных и самолетов для борьбы с этим бедствием, а также была создана система классификации пожарной опасности. Этот документ помогает специалистам подготовить все необходимые ресурсы к периодам высокой пожарной опасности. В 1998 году были созданы и специальные бригады, в чьи задачи помимо тушения пожара входила работа с населением в тех местах, где из-за сельскохозяйственной деятельности высока вероятность возникновения возгораний. Короче говоря, Испания умеет тушить пожары, но не предотвращать их.

Леса запущены