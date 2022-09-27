Пожары в Испании преподают урок ЕС

По мнению экспертов, причина масштабных лесных пожаров в Испании кроется в недостаточном уходе за лесами, вследствие чего склоны холмов покрылись густыми зарослями и поваленными деревьями. Это идеальное топливо для огня.
Эксперты считают, что лесам требуется более основательная планировка. В стране такого размера, как Испания, это имеет ключевое значение. Испания занимает второе место в ЕС по площади лесов, уступая лишь Швеции. При этом у 81 процента лесов проект по уходу отсутствует, и легковоспламеняющаяся растительность бесконтрольно разрастается. С учащением периодов жары и усилением засух это все образует взрывоопасный коктейль, который обещает в будущем привести к еще большему количеству экологических катастроф.
Сейчас в некоторых районах стали использовать проверенную и действенную стратегию – выпас коз и овец. Скотина съедает траву и вытаптывает все сухие растения. Такой целенаправленный выпас может быть весьма эффективен, если комбинировать его с другими методами предотвращения пожаров.
По данным экологической организации Гринпис, отток населения в города и сокращение сельскохозяйственных угодий привели к тому, что пригодная для земледелия почва зарастает легковоспламеняющимся кустарником. Планирование и уход за ландшафтом играет ключевую роль в предотвращении катастрофических пожаров. Погоду или ландшафт изменить нельзя, однако можно повлиять на условия, в которых содержатся леса.
Уход круглый год
По словам специалистов, запущенные леса часто находятся в охраняемых зонах, например, в природных или национальных парках, и привести в порядок их сложно.