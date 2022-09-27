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Пожары в Испании преподают урок ЕС

Грегорио Гарсия Маэстро
Пожары в Испании преподают урок ЕС
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Авиационное тушение лесного пожара 17 августа в муниципалитете Вивер, Валенсия.
Авиационное тушение лесного пожара 17 августа в муниципалитете Вивер, Валенсия. Фото: АЛБЕРТО САИС / AP / SCANPIX
  • Сильнее других стран ЕС от лесных пожаров пострадала Испания
  • Причиной этому послужило массовое переселение людей в города и зарастание окультуренных почв
  • Страна только тушила пожары, а не занималась выяснением причин их возникновения

Материковая часть Испании становится все более жарким, сухим и пожароопасным местом, и это оказывает ужасное влияние на окружающую среду. Этих напастей страна, приняв предупредительные меры, могла бы избежать.

К середине августа власти Испании зарегистрировали 45 больших лесных пожаров, в результате которых сгорело почти 265 000 гектаров земли. Печальный рекорд заставил забить тревогу и побудил правительство во главе с Педро Санчесом принять чрезвычайные меры.

В этом году Испания оказалась самой пострадавшей от лесных пожаров страной в Евросоюзе, однако эта беда коснулась не одной Испании. Согласно данным Европейской информационной системы о лесных пожарах (EFFIS), к концу июля в ЕС выгорело около 660 000 гектаров, что в несколько раз больше среднего показателя за 2006–2021 годы (150 000 гектаров).

Лесные пожары в Испании не новость, и в последние годы их количество увеличилось. По данным Министерства экологического перехода и демографической проблемы, более половины пожаров являются результатом умышленных действий человека, а на неосторожность и несчастные случаи приходится лишь 28 процентов.

В связи с этим страна значительно увеличила число пожарных и самолетов для борьбы с этим бедствием, а также была создана система классификации пожарной опасности. Этот документ помогает специалистам подготовить все необходимые ресурсы к периодам высокой пожарной опасности. В 1998 году были созданы и специальные бригады, в чьи задачи помимо тушения пожара входила работа с населением в тех местах, где из-за сельскохозяйственной деятельности высока вероятность возникновения возгораний. Короче говоря, Испания умеет тушить пожары, но не предотвращать их.

Леса запущены

Многие пожарные бригады работают только в летний период, однако пожарные, а также политики начали приглашать вызываемые бригады работать круглый год, чтобы они занимались чисткой лесов и профилактикой лесных пожаров.

По мнению экспертов, причина масштабных лесных пожаров в Испании кроется в недостаточном уходе за лесами, вследствие чего склоны холмов покрылись густыми зарослями и поваленными деревьями. Это идеальное топливо для огня.

Эксперты считают, что лесам требуется более основательная планировка. В стране такого размера, как Испания, это имеет ключевое значение. Испания занимает второе место в ЕС по площади лесов, уступая лишь Швеции. При этом у 81 процента лесов проект по уходу отсутствует, и легковоспламеняющаяся растительность бесконтрольно разрастается. С учащением периодов жары и усилением засух это все образует взрывоопасный коктейль, который обещает в будущем привести к еще большему количеству экологических катастроф.

Сейчас в некоторых районах стали использовать проверенную и действенную стратегию – выпас коз и овец. Скотина съедает траву и вытаптывает все сухие растения. Такой целенаправленный выпас может быть весьма эффективен, если комбинировать его с другими методами предотвращения пожаров.

По данным экологической организации Гринпис, отток населения в города и сокращение сельскохозяйственных угодий привели к тому, что пригодная для земледелия почва зарастает легковоспламеняющимся кустарником. Планирование и уход за ландшафтом играет ключевую роль в предотвращении катастрофических пожаров. Погоду или ландшафт изменить нельзя, однако можно повлиять на условия, в которых содержатся леса.

Уход круглый год

По словам специалистов, запущенные леса часто находятся в охраняемых зонах, например, в природных или национальных парках, и привести в порядок их сложно.

Специалист по организации тушения пожаров Ванесса Молина считает, что решить проблему можно, проводя работы не только летом, но и осенью, зимой, весной. Молина ратует также за развитие экстенсивного животноводства, чтобы решить проблему нехватки людей в сельских регионах Испании.

По оценке Гринпис, ключевым элементом в предотвращении лесных пожаров является круглогодичное сжигание лесов малоинтенсивным огнем, не наносящим вред экосистеме. Таким образом можно уничтожить скопившуюся биомассу, которая в случае большого пожара горела бы неконтролируемо. Уборка сухостоя настолько же важна в зимний период, как и тушение пожаров летом.

Руководитель Союза инженеров леса Эдуардо Рохас сказал в заявлении испанскому информационному агентству EFE, что нет смысла притворяться, что пожаров не существует или виной им изменение климата. По его словам, это игнорирование реальности: «Изменение климата ускоряет распространение пожаров, но не является их причиной».

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